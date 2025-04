Lehullt a lepel a Hunyadi egyik féltve őrzött titkáról

– Az utómunka másfél évig tartott és folyamatosan 120 embert igényelt megállás nélkül – nyilatkozta Takács Gergely VFX-szakértő a Svenk stábjának, aki a Hunyadi munkálataiból is kivette a részét, majd hozzátette azt is, hogy a filmben körülbelül 1300 olyan jelenet van, ami trükköt tartalmaz, s ennek majdnem az egyharmada nehéz trükk, amiről általában akkor beszélnek, amikor a hatalmas díszletek kiegészítése vagy komolyabb tömegszimuláció elkészítése válik szükségessé.

A sorozat legnagyobb különlegessége a nándorfehérvári ütközet, ugyanis a nemzetközi filmgyártásban VFX-szempontból is hihetetlen az, hogy ott mekkora méretű környezetet hoztunk létre

– mondta a VFX-szakember, egyenként is felsorolva azokat a környezeti elemeket melyek megalkotása különleges és hatalmas teljesítmény volt. A Svenk stábjának Bársony Dávid senior VFX-artist elmondta azt is, hogy kifejezetten izgalmas volt az, hogyan kell élethűen berakni a nyilakat az üres íjakba. A vonatkozó műsorrészletet már most is meg lehet tekinteni itt:

Van egy olyan jelenetünk, a hetedik epizódban a várnai ütközetben, ahol a digitális karakterekből több mint 55 ezer van

– ezt pedig már Polacsek Lajos, a filmlabor VFX-részlegének vezetője említette a műsorban, és elárulta azt is, hogy ez a török sereg méretét igyekszik visszaadni. Darida Ferenc senior compositor arról is beszél az interjúban, hogy milyen volt a Hunyadi során azzal a képpel dolgozni, amikor a csata közepén a törökök a vár felé rohannak, de közben a háttérben a mesterséges intelligenciával létrehozott maszk többé-kevésbé leválasztotta az előteret a háttérről, így a háttérbe még a füstöt is külön be lehetett illeszteni.

Az a célunk, hogy az elemek, amiket kicserélünk, azok észrevétlenek maradjanak

– tette hozzá. A Hunyadi egyik titka éppen az, hogy a szakemberek munkájának köszönhetően rengeteg trükkfelvétel rejtve marad a nézők előtt, így könnyebb bevonódni a történetbe is, és bár a sorozat világszínvonalú látványvilággal rendelkezik, valójában csak a legszükségesebb esetekben fordultak a VFX felé, a hasonló horderejű produkciók ennél sokkal több trükkfelvételt használnak.