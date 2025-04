Olyan helyeken lép fel a Thy Catafalque, amelyeken magyar előadó még sosem járt

Sok hazai együttes rendszeresen turnézik szerte Európában, de ilyenkor általában a helyi magyarok látogatnak a koncertjeikre, a Thy Catafalque azonban a kontinensen már egy egészen stabil rajongóbázist épített ki. Tavaly felléptek többek között Hollandiában, Dániában, Németországban és Spanyolországban, idén pedig egy sor élvonalbeli fesztiválon is koncerteznek. Egész pontosan így néz ki jelenleg a nyári turnéjuk:

A Thy Catafalque nyári turnéja. Forrás: Facebook

Az említett állomások közül igencsak nagy szám Kelet-Európa legnagyobb metálzenei rendezvénye, a román Rockstadt Extreme Fest, amelyen olyan előadókkal koncerteznek egy napon, mint Németország jelenlegi egyik legnagyobb „exportcikke”, a metalcore-t elektronikával vegyítő és mindenhol arénákat megtöltő Electric Callboy, a Slayer gitárosa, Kerry King vagy a kalózmetál talán legnépszerűbb képviselője, Bodor Máté gitárosnak köszönhetően pedig a részben szintén magyar vonatkozású Alestorm.

Azonban még nagyobb elismerés, hogy a Thy Catafalque meghívást kapott a Hellfestre is, ami a világ talán legnagyobb rockfesztiválja. Elég csupán rápillantani az alábbi plakátra, és valószínűleg mindenki szájában megindul a pavlovi reflex, független attól, hogy a gitárzenének a karcosabb, a populárisabb vagy éppen a punkosabb vonalát preferálja. És bár nyilván nem a legnagyobb színpadon kaptak helyet, ugyanakkor közel főműsoridőben, este háromnegyed hétkor csapnak a húrok közé; későbbi sávban, mint a System Of A Down basszusgitárosának új bandája, a Seven Hours After Violet vagy az Apocalyptica.

A Hellfest lineupja. Forrás: Facebook

Kiemelt kép: Thy Catafalque (Fotó: Bands Through The Lens/Facebook)