Összművészeti és létfilozófiai konferenciát rendeznek a Vágtázó Halottkémek ötvenedik évfordulóján

Az esemény különlegessége, hogy a Vágtázó Halottkémek fennállásának 50. évfordulóján ez a konferencia azzal a konszenzussal hívható össze, hogy a valaha volt punkzenekar ma már olyan kulturális jelenségként is számításba vehető, amely nemcsak a mágikus népzenét játszó etnorock műfajában alkotott maradandót, hanem szövegvilágával, valamint a frontember, Grandpierre Atilla tudományos és közéleti aktivitásával is. A mára kultikus státust kiérdemlő zenekar dalainak üzenetei így a magyarok keleti, nomád örökségét őrző emlékezetpolitikára is nagyban kihatnak, de a társadalmi és ökológiai fenntarthatóság szellemében a kozmikus élet természetében rejlő, cselekvésre, az élet kiteljesítésére késztető erőt is plasztikusan megjelenítik. Ez az a komplexitás, amely miatt a konferencia önmagát összművészeti és létfilozófiai konferenciának nevezi – nem függetlenül attól a sokrétű befolyástól, amit a zenekar fennállásának 50 éve alatt a magyar kultúrára és szellemi életre gyakorolt.

Grandpierre Atilla, a Vágtázó Halottkémek és a Vágtázó Csodaszarvas alapítója. Fotó: Mirkó István

A Vágtázó Halottkémek és a Vágtázó Csodaszarvas hatása

A konferencia meghívójában Grandpierre Attila sorai állnak: „Létezik egy minden ember és minden társadalom számára kulcsfontosságú erő: a kozmikus élet természetében rejlő, cselekvésre, az élet kiteljesítésére késztető erő. Az élet cselekvő természete bennünket is áthat, hogy emberi, lelki és szellemi kiteljesedésünk hajtóerejévé váljon.

A természetet átható, éltető és minden életet az élet, az egészség, a lélek és az értelem virágzására késztető életerő minden kultúra természetes, elsődleges, legfontosabb értéke volt, amíg a civilizáció ki nem siklott.



Az élet egyetemes természete, cselekvésre ösztönző hatása nemhogy elsődleges értéke lenne a mai kultúrának – évezredek óta szinte teljes ködbe, homályba borult. Két zenekarommal 50, illetve 20 éve törekszünk arra, hogy a magyar és az egyetemes kultúrát az élet megbecsülésével gazdagítsuk, és felhívjuk a figyelmet az élet minden területén ennek az értéknek az irányadó voltára. A társadalmi és az ökológiai fenntarthatóság egyaránt elkerülhetetlenné teszi az élet kozmikus mélységű átélését és megértését.

Erre az emberi, egészségi, lelki és szellemi kiteljesedés számára egyaránt meghatározó értékre szeretnénk felhívni a magyar kulturális élet építőinek figyelmét. S mivel ez az érték még a zenénket legjobban ismerőkben sem tudatosult, e cél érdekében született ez a konferencia.

