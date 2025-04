Igyon a Kurta kocsmában, ejtőzzön a Nappali menedékhelyen, és közben szívjon magába magyar lírát!

– Csokonai Vitéz Mihálytól Ady Endrén vagy Babits Mihályon keresztül, Pilinszky Jánoson, Weöres Sándoron át a mai költőkig, Zalán Tiborig, Dóczi Istvánig, Varró Dánielig, Rakovszky Zsuzsáig vagy Háy Jánosig, mindenki ott van velünk a parkban. Amellett, hogy az ide látogatók felfedezhetik, mit rejt az itt található hatezer példányos könyvtár, a parkban sportpálya, játszótér, csónak és SUP is biztosított, így a vendégek három különböző apartmantípusból választva, akár több napot is eltölthetnek itt