A ZeneVarázslat túlmutat a hangokon

Várnagy Andrea zongoraművész számára is különleges jelentőséggel bír a helyszín, hiszen gyermekkora meghatározó zenei élményei Szentendréhez kötődnek. – Az idei évben a ZeneVarázslat fesztivállal visszatérünk abba a városba, ahol zenészálmaim megszülettek, ahol először átélhettem, hogy a billentyűk nem csupán hangokat, hanem történeteket és érzéseket is közvetítenek. Őszintén remélem, hogy Szentendre kreatív lüktetése tovább inspirálja majd az ide érkező fiatal tehetségeket – avatott be a zongoraművész, majd elmondta, hogy idén is színesnek és tartalmasnak ígérkezik a programsorozat, amelyre mintegy 270 versenyzőt és több ezer érdeklődőt várnak.

A ZeneVarázslat Mozgalom alapítója, Várnagy Andrea zongoraművész. Forrás: Zenevarazslat.hu

A ZeneVarázslat Szentendrén

A ZeneVarázslat Mozgalomnak a kamaramuzsikálás népszerűsítése mellett a zenén túlmutató üzenete, a közösségépítő szerepe is egyre inkább hangsúlyt kapott. Maga a négykezes műfaja is ezt jelképezi, hiszen, ha a mai, elmagányosodó világban két ember együtt muzsikál, együtt lélegzik, együtt formálja a művet, az segít hangsúlyozni az összetartozás fontosságát

– hangsúlyozta Várnagy Andrea. Mint mondta, a négykezes zongoraverseny évről évre új kategóriákkal bővül, a klasszikus tanulói párosok mellett tanár-diák, tanár-tanár, valamint szülő-gyermek párosok is színpadra lépnek. Már hagyománynak számít, hogy a befogadó helyszín gyermekközönségét az első napon két ZeneVarázslat négykezes zongorakoncerttel ajándékozzák meg, melyen Várnagy Andrea kamarapartnereként közreműködik lánya, Farkas Lili, a Zeneakadémia mesterszakos hallgatója.

A versenynapok estéin programok sorával is várják a közönséget, amelyet csütörtökön a Városháza dísztermében Eckhardt Mária Széchenyi-díjas zenetörténész Két öntörvényű géniusz: Liszt és Chopin című előadása nyit meg, Király Csaba Liszt Ferenc-díjas orgona- és zongoraművész közreműködésével.

Ebben az évben képzőművészeti és fotópályázatot hirdettek meg a szervezők szentendrei gyermekek számára, a beérkezett pályaművek bírálására Kósa Klárát, Aknay Jánost és Vásáry Tamást kérték fel. A műveket április 11-én este, a szentendrei művészeti iskola zenei pályára készülő növendékeinek koncertjét követően a város főterén, fényfestés keretében mutatják be zongorakoncert aláfestéssel.

A versenyt záró gálaesten Kis Domonkos Márk Jászai Mari-díjas színész rendezésében, a Déryné-programmal közös produkcióban bemutatják a Lélekhíd című klasszikus zenei mesejátékot, melynek szereplői a zongoraverseny zsűritagjai és meghívott klasszikus zenei művészek mellett a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei, tanárai.

A verseny utolsó napján, vasárnap az ünnepélyes díjátadót követően zongora-mesterkurzus zárja a szakmai programot.