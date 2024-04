A négykezes zongorajáték erősíti az összetartozás érzését

A ZeneVarázslat Mozgalom kiemelt célja a négykezes műfaj népszerűsítése, a kamarazene szépségének bemutatása, a zeneszerető és zeneművelő közönség kinevelése, valamint a tehetségek felkarolása a zenei pályán. Az ország minden pontjáról, valamint Németországból, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Vajdaságból érkeznek a növendékek tanáraikkal, szüleikkel, hogy bemutathassák versenyprodukcióikat. A Kárpátaljáról érkező gyermekek a nehéz körülmények ellenére is hónapok óta lelkesen készülnek, és idén több mint hetvenen vesznek részt a versenyprogramban.

Várnagy Andrea a ZeneVarázslat nemzetközi négykezes és kétzongorás verseny és kurzus alapítója. Fotó: Lettner Krisztina

ZeneVarázslat nemzetközi négykezes és kétzongorás verseny

A programsorozat két ZeneVarázslat négykezes koncerttel veszi kezdetét ma, amelyen Várnagy Andrea zongoraművész lányával, Farkas Lilivel közösen több száz pomázi iskolás gyermek figyelmét irányítja rá a klasszikus zene szépségeire és értékeire.

Április 25. és 27. között, három napon át reggeltől késő délutánig a ZeneVarázslat nemzetközi négykezes zongoraverseny résztvevői mutatják majd be tudásukat a zsűrinek és a közönségnek. Idén is Kossuth-, Széchenyi-, Liszt-, és Erkel-díjas, érdemes művészek, valamint a Magyar Művészeti Akadémia tagjai foglalnak helyet a zsűriben.

– A ZeneVarázslat nemzetközi négykezes és kétzongorás versenynek és kurzusnak az együtt muzsikálás szépségeinek hangsúlyozása mellett a zenén túlmutató üzenete is van, az évek alatt közösségépítő szerepe is egyre jelentősebbé vált – mondta Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész, a ZeneVarázslat program és négykezes zongoraverseny alapítója. – Ha két ember együtt muzsikál, együtt formálja a dallamot, együtt lélegzik, az a mai, elmagányosodó világban példaértékű és követendő. Ezért is hirdettük meg a növendék-tanár és a tanár-tanár kategóriákat is a növendék párosok mellett, lehetőséget teremtve a felkészítőtanároknak is a színpadi bemutatkozásra – emelte ki. A zongoraművész örömét fejezte ki, hogy a tavaly indított szülő-gyermek kategória idén is nagy népszerűségnek örvend, a lányával közös koncertjeik sokakat inspiráltak a családi együtt muzsikálásra.

Minden évben szeretnénk gazdagítani a verseny programját – árulta el a zongoraművész. – Eddig egy zongora állt a színpadon, de az idei évtől már kétzongorás kategóriát is indítunk. Idén már nyolcadik alkalommal rendezzük meg a nemzetközi zongoraversenyt, amely az évek múlásával egyre kedveltebbé és sikeresebbé vált. A verseny hangulata minden évben lélekemelő, mely sok lelkes ember közös munkájának eredménye – mondta Várnagy Andrea.

Ma a két ZeneVarázslat ifjúsági koncert után Bősze Ádám zenetörténész, műsorvezető Nagy zenészek, nagy szerelmek – Mozart előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Holnap a pomázi Teleki–Wattay Művészeti Iskola növendékei, valamint a Zeneakadémia hallgatói adnak közös koncertet Zeneiskolától a Zeneakadémiáig címmel. Péntek este a versenyt követően Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész lép színpadra, Liszti hiszti című előadásával. Az egyik legnagyobb magyar zeneszerző életét és munkásságát fókuszba állító koncerten négykezes művei is felhangzanak Várnagy Andrea közreműködésével. Az esti programok sorát szombat este Pély Barna szólóestje zárja, amikor kitekintést nyerhet a közönség a könnyűzene világába is.

– Majd elérkezünk a zárónaphoz, a vasárnapi eredményhirdetéshez, amikor a díjak kiosztása mellett, mint minden évben, 2024-ben is közösen vágjuk fel a ZeneVarázslat-tortát.

Az idei év újdonsága az is, hogy a Magyar Művészeti Akadémia és a ZeneVarázslat program egy közös útra indul, melynek első lépése az MMA- különdíj megalapítása a kiemelt nívódíjasok számára

– foglalta össze Várnagy Andrea. Az idei záróeseményt május 17-én a Pesti Vigadóban rendezik meg, ahol a nívódíjasok koncertjén a világhírű operaénekes, Marton Éva lesz az esemény díszvendége.