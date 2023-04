A ZeneVarázslat Mozgalom kiemelt célja a klasszikus zene értékeinek közvetítése a négykezes műfajon keresztül, valamint a kimagasló tehetségek elindítása a zenei pályán. Ezt szolgálja az idén hetedik alkalommal megrendezett zongoraverseny, amely Magyarország egyik legkedveltebb komolyzenei eseményévé vált. Várnagy Andrea elmondta, hogy az eseménysorozatra ebben az évben rekordszámú, 250 versenyző jelentkezett és csaknem háromezer érdeklődő vett részt a programokon. Azt kérték a versenyzőktől, hogy az összművészetiség jegyében a négykezes darabok eljátszása mellett rajzban vagy szépirodalmi műben is fogalmazzák meg, mit is rejt számukra a hangok mögötti világ.

A VII. ZeneVarázslat nemzetközi négykezes zongoraverseny és zongorafesztivál Fotó: Lettner Krisztina,

A ZeneVarázslat Mozgalom rendezvénye

– Az idei újdonság a szülő-gyermek kategória is nagy népszerűségnek örvendett – mondta a zongoraművész. – Különös öröm volt számunkra látni, amikor az édesanya vagy az édesapa gyermekével együtt muzsikált, ahogy együtt élték át a zene szépségét és hosszú hónapokon keresztül egymást segítve készültek a zongoraversenyre. Különösen inspiráló, örömmel teli napok állnak mögöttünk. A zene léleképítő erejét éltük meg a versenyprodukciók alatt és az esti koncerteken. Amikor a díjátadón láthattuk a több száz ember mosolyát, a könnyekkel teli tekinteteket, hallottuk a dübörgő tapsot, ezek bebizonyították nekünk, hogy a ZeneVarázslat Mozgalomnak létjogosultsága van és érdemes ezen az úton járnunk. Ilyenkor fülembe csengenek Vásáry Tamás megerősítő szavai, aki azt mondta, hogy a ZeneVarázslat célkitűzéseiben látja továbbvinni az örökségét a diákság körében. Az elhangzó remek zenei produkciók mellett a négykezes zongorázásnak van egy hangjegyeken túlmutató üzenete is: amikor két ember együtt muzsikál, együtt formálja a művet, együtt lélegzik, az segít hangsúlyozni az összetartozás fontosságát. Amikor a produkció végén felálltak, megfogták egymás kezét, egymásra mosolyogtak, ennek szívmelengető és pótolhatatlan értéke van. Megtisztelő, hogy Magyarország kiemelkedő művészei, zenepedagógusai, a Zeneakadémia tanárai, a Magyar Művészeti Akadémia tagozatvezetői idén is elfogadták a meghívást és a zsűri munkájában részt vállaltak. Nagyon fontos, hogy meg is értik a hangjegyek mögé rejtett üzeneteket a gyerekek – emelte ki a zongoraművész.