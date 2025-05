Az öt legjobb Val Kilmer-film – Az angyal + videó

A főszerepben a karizmatikus Val Kilmer látható, aki Simon Templar, azaz „Az angyal” bőrébe bújik, míg a női főszerepet Elisabeth Shue alakítja. A film alapját Leslie Charteris brit író népszerű, 1920-as években megalkotott karaktere adta, aki egyszerre kalandor, tolvaj és igazságosztó.

Az Angyal című film ikonikus plakátja (Fotó: Mafab.hu)

Simon Templar karaktere számos, Charteris könyveit feldolgozó, rádiós és televíziós sorozatban megjelent, amelyek közül a legismertebb, az 1960-as években futó Az angyal című televíziós sorozat, amiben Roger Moore alakította a címszereplőt. A produkció ötvözi az izgalmas kémtörténeteket a 90-es évek akciófilmjeinek klasszikus stílusával. A mozi pénzügyi szempontból sikeres volt: nagyjából 170 millió dollárt hozott világszerte, a 90 millió dolláros költségvetés mellett.

Roger Moore, mint Az angyal

Az 1960-as évek legendás „The Saint” tévésorozatában Roger Moore alakította Simon Templart, azaz Az angyalt. Moore elegáns, sármos és csibészes karaktere meghatározta a figurát egy egész generáció számára. A színész nemcsak játszotta, hanem több epizódot rendezett is.

Roger Moore (Fotó: Mafab.hu)

A szerep olyan népszerűvé tette, hogy később a James Bond szerepére is emiatt esett rá a választás. Bár sokan várták, hogy a 1997-es filmben legalább egy cameóra feltűnik, ez végül nem valósult meg — ennek ellenére Roger Moore örökre összeforrt ezzel a karakterrel.

A történet

Simon Templar (Val Kilmer), a hírhedt tolvaj, akit csak „Az angyal”-ként ismernek, egy orosz oligarcha megbízásából elvállalja, hogy ellop egy forradalmi hidegfúziós képletet. Ehhez közel kell férkőznie a zseniális tudósnőhöz, Emma Russellhez (Elisabeth Shue). Ám a küldetés bonyolódik, amikor Simon beleszeret Emmába, és döntés elé kerül: a pénzt válassza, vagy az igaz szerelmet?

Fotó: Mafab.hu

Az Angyal egy okosan megírt, lendületes film, amely nagy hangsúlyt fektet a karakterábrázolásra és a feszültség építésére. Különösen kiemelkedő Val Kilmer alakítása, aki szinte jelenetről jelenetre más álarc mögé bújik, ezzel is színesítve a történetet.

Érdekességek

A film számos helyszínen forgott, köztük Moszkvában, Londonban és Oxfordban is, hogy hitelesen idézze meg a nemzetközi kémjátszmák világát. Val Kilmer több mint egy tucat álruhát visel a film során, ezek mindegyikét saját ötletei alapján formálta meg. Az eredeti tervek szerint Az Angyal egy új tévésorozat pilotjaként készült volna, de végül mozifilmként mutatták be. A film zenéje, különösen az Orbital által feldolgozott „The Saint Theme”, nagy népszerűségnek örvendett a 90-es években, és a film soundtrackje önálló sikert aratott.

Összegzés

Az Angyal egy stílusos, okos és szórakoztató akciófilm, amely Val Kilmer egyik legsokoldalúbb alakítását kínálja. A nemzetközi háttér, a jól felépített feszültség, valamint az izgalmas és szívhez szóló történet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a film még évtizedekkel később is frissnek és élvezetesnek hasson. Akik szeretik a kémtörténeteket és a karakterközpontú akciófilmeket, azok számára igazi csemege.

Idővonal: Az Angyal című filmet 1997-ben mutatták be, abban az évben, amikor megkezdődött Bill Clinton amerikai elnök második ciklusa, átadták az első Balassi Bálint-emlékkardot – Bálint napján – a budai Gellért Szállóban. Az európai irodalmi díjat az első alkalommal Tóth Bálint költő vette át, az ortodox húsvét ünnepén kihirdették Teoctist bukaresti pátriárka – illetve a Szent Szinódus – döntését, miszerint az eddigi gyulai helynökséget püspöki rangra emeli, a Mir űrállomásnak ütközött egy orosz Progress típusú teherűrhajó. Az űrállomás egyik modulja jelentősen megrongálódott, az energiatermelés drasztikusan lecsökkent, de az űrhajósok megúszták a balesetet. Az amerikai szenátus jóváhagyta a vegyi fegyverekre vonatkozó egyezményt, amely kimondja a vegyi fegyverek globális betiltását. Diana walesi hercegné halálos autóbalesetet szenvedett Párizsban, és Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmost, a szovjet katonák által 1945-ben meggyilkolt vértanú püspököt. (Wikipédia)

A Val Kilmer filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk.

Borítókép: Az Angyal, Simon Templar (Val Kilmer) és Dr. Emma Russel (Elisabeth Shue) - (Fotó: Mafab.hu)