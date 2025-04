Az öt legjobb Val Kilmer-film – Top Secret! + videó

Színészi pályája során számos különféle műfajban kipróbálta magát, a blockbuster akciófilmektől kezdve a független drámákig, miközben elismert karakterformáló képességéről vált híressé.

Az ezredforduló után karrierje kissé visszafogottabbá vált, de mindig képes volt meglepni a közönséget egy-egy új szereppel. 2015-ben torokrákot diagnosztizáltak nála, és a kezelések – többek között tracheotómia (gégemetszés) – következtében nagyrészt elvesztette a hangját. Ennek ellenére nem vonult teljesen vissza: megmaradt az alkotás, az írás és a művészet iránti szenvedélye.

Kilmer A Senki bosszúja című 2010-es filmben (Fotó: Mafab.hu)

Val Kilmer nem csupán színészként, hanem íróként is megmutatta tehetségét: 2020-ban adta ki I'm Your Huckleberry című önéletrajzi könyvét, amely őszintén és költőien mesél életének örömeiről, küzdelmeiről és az önmaga kereséséről. Munkássága, karizmatikus jelenléte és kitartása miatt máig sokak számára inspiráló figura maradt a filmes világban.

2021-ben bemutatták a „Val” című dokumentumfilmet, amely az életét, karrierjét és a betegséggel való küzdelmét mutatja be – saját archív felvételei alapján, narrátorként pedig a fia, Jack Kilmer segítette, mivel Val maga már nehezen tudott beszélni. A legendás hollywoodi színész 2025. április elsején hunyt el Los Angelesben, 65 éves korában. A hírt lánya, Mercedes Kilmer erősítette meg a The New York Timesnak adott nyilatkozatában. Az egykori filmcsillag halálát tüdőgyulladás okozta.

5. Top Secret! (1984)

Eheti mozink egy amerikai paródiafilm, ami azóta klasszikussá vált a vígjátékrajongók körében. A film rendezőtriója Jim Abrahams, valamint a Zucker testvérek (David Zucker és Jerry Zucker) — ők korábban a Airplane! (1980) című filmmel robbantak be, és hasonló stílusban készítették el ezt a mozit is.

A történet

A film egy teljesen elborult és abszurd módon elmesélt történet egy amerikai rocksztárról, Nick Riversről (Val Kilmer), aki az 1950-es években Kelet-Németországba utazik, hogy koncertet adjon, de hamarosan belekeveredik egy kémhistóriába, és egy ellenálló csoport oldalán kell harcolnia a gonosz náci rezsim ellen, miközben megpróbálja megmenteni egy tudós lányát... és a világot.

A filmben keveredik a II. világháborús hangulat az 1980-as évek popkultúrájával és az '50-es évek rock and rolljával. Val Kilmer énekel benne saját hangján, és néhány dalt (mint pl. Skeet Surfin vagy Tutti Frutti) külön ehhez a filmhez vett fel.

Mi a ZAZ humor?

A Zucker–Abrahams–Zucker hármas (ZAZ) itt vitte tovább az Airplane! abszurd stílusát, de ebben a filmben sokkal több a vizuális geg, mint a dialógusalapú poén. Ez már-már Monty Python-szintű humorkavalkád.

Érdekességek

Ez volt Val Kilmer első filmszerepe, és azonnal felfigyeltek rá karizmája és komikus tehetsége miatt. A film a klasszikus háborús és kémfilmeket, valamint az Elvis Presley-féle zenés filmeket parodizálja. Nem volt kasszasiker a maga idejében, de később kultfilmmé vált, főként a VHS- és tévés sugárzások révén. A filmben elhangzó „német” nyelv túlnyomó része valójában teljesen kitalált halandzsa, amit németesen hangzó szavakból és angol szóviccekből raktak össze. Német anyanyelvűek számára teljes káosz az egész – és pont ez benne a poén!

Az ellenállók nevei is szójátékok: például Déjà Vu (akit mindig megkérdeznek: „Nem láttalak már valahol?”) vagy Latrine (igen, mint a vécé), de van Croissant és Chocolate Mousse is – klasszikus ZAZ-humor.

Összegzés

A Top Secret! sokunk nagy kedvence. Szinte az első filmek között került be Magyarországra. Na persze nem hivatalosan, a legendás alámondásos verzióban árasztotta el a feketepiacokat. Zseniális mozi! Poénok poén hátán, vizuális gegparádé, szóviccek és kifordított filmes klisék.

Amennyiben kedveli az abszurd, könnyfakasztóan humoros vígjátékokat, a Top Secret! igazi gyöngyszem a nyolcvanas évek filmterméséből. Ez a film különleges keveréke a hidegháborús kémfilmek, az Elvis-paródiák és a Monty Python-féle vizuális gegek világának. Val Kilmer első filmszerepében parádézik. A mozi cselekmény csupán háttér a poénok és szatírák sorozatához. Kiváló választás lehet egy könnyed, szórakoztató estére.

Idővonal: A Top Secret! című filmet 1984-ben mutatták be, abban az évben, amikor a Szovjetunió bejelenti, hogy bojkottálja a Los Angelesben tartandó XXIII. nyári olimpiát, a Szaljut–7 kozmonautája, Szvetlana Szavickaja rövid űrsétájával beírja magát a történelembe, az első nő, aki az űrhajón kívüli világűrbe kijutott, az amerikai elnökválasztást a Republikánus Párt jelöltje, Ronald Reagan nyeri (49 államban szerez többséget) Walter Mondale ellenében. Az egyidejűleg tartott szenátusi és képviselőházi választásokon a demokraták szerepelnek jobban (mindkét házban demokrata többség), Nagy-Britannia és Írország 36 legismertebb zenésze megalakítja a Band Aid formációt az etiópiai éhezők megsegítésére - Wikipédia

A Val Kilmer fimjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: Az amerikai rocksztár, Nick Rivers (Val Kilmer)