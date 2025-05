Így tündökölt Palvin Barbara a cannes-i filmfesztiválon + fotók

Palvin Barbara is feltűnt a cannes-i filmfesztiválon, nem is akármiért ment oda. Oliver Hermanus The History of Sound című filmjének premiervetítésén vett részt. A magyar modell betartotta az öltözködési szabályokat, Palvin egy tollakkal díszített ruhában állt a vörös szőnyegre.

Fotó: NurPhoto/Daniele Cifala

Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy nem minden résztvevőnek sikerült eltalálnia, hogy mit jelent a klasszikus elegancia, miután egy viselkedési chartában összegezték azt, hogy milyen elvárásaik vannak a hírességek öltözetével kapcsolatban a 78. Cannes-i Filmfesztiválon, hogy elkerüljék a botrányos pillanatokat.