Komoly összegeket lehet nyerni a újonnan kiírt Jókai-pályázatokon

A Kertész Intézetben még márciusban ismertették a bicentenárium alkalmából meghirdetett, jelentős pénzjutalommal járó filmes pályázatokat (a forgatókönyvírói, fikciós, illetve dokumentumsorozat kategóriákban október 30-ig várják a pályaműveket), most pedig újabb művészeti ágakkal bővültek a pályázati lehetőségek, november 30-i határidővel. Ennek részleteit csütörtökön, újfent a Kertész Intézetben ismertette Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK) főigazgatója, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, valamint Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (k) Schmidt Mária és Vidnyánszky Attila társaságában a Jókai 200 emlékév kapcsán tartott sajtóeseményen a Kertész Imre Intézetben. Fotó: Polyák Attila

Jókai 200

Hankó Balázs beszédében méltatta a legmagyarabb író érdemeit, aki kivételes tehetségével, hazaszeretetével és sokrétű munkásságával bármikor képes irányt mutatni. – Jókai Mór minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést. Mikor, ha nem most van leginkább szükségünk arra, ebben a felbolydult, morajló világban, hogy büszkén kiálljunk és büszkén mondjuk azt, hogy magyarok vagyunk, magyarok leszünk? Merthogy magyarnak lenni küldetés, magyarnak lenni büszkeség és imádság – mondta a miniszter, majd kiemelte: fontos Jó­kait a mindennapok részévé tenni, amiről jelenleg is 1200-nál több közterület, intézmény, illetve szobor tanúskodik, amelyek a nevükben őrzik Jókait, a róla elnevezett utcák és utak pedig csaknem 605 kilométert tesznek ki.

Schmidt Mária ehhez kapcsolódva jelentett be egy felhívást, amelynek célja személyes történeteken keresztül bemutatni ezt a kapcsolatot. Elsősorban rövid, amatőr videós esszéket várnak, a részletekről a Kertész Intézet honlapján tájékozódhatnak majd a felhívások között. – Kevés az olyan író, aki minden területen olyat alkotott volna, amivel érdemes foglalkozni, de Jókai Mór ilyen volt, és ezért könnyű beleszeretni. Jó lenne, ha ezt a fiatalabb generáció is megismerné, mert mindenki találhat benne olyat, ami megszólítja, ami neki fontos – mondta Schmidt Mária, utalva arra, hogy nemcsak Jókai, hanem az olvasás fontossága is jelentősen visszaszorult a digitális korban, a felhívás viszont pont a digitalizáció oldaláról fogja meg az írófejedelmet, mivel a videók egy interaktív térképen lesznek majd megtekinthetők.

A pályázati lehetőségek bővüléséről viszont már Vidnyánszky Attila és Baán László beszélt, a mozgókép után ugyanis a dráma és a képzőművészet területei is bekapcsolódnak a Jókai-emlékévbe.

A Nemzeti Színház igazgatója kiemelte, hogy Jókai Mór olyan hősöket írt, akikre fel lehet nézni, akikben hinni lehet, és ma még inkább ilyen hősökre van szüksége a színháznak is. – Jókai terebélyes regényeit nem magától értetődő színházi eszközökkel átölelni, ennek ellenére Jókai jelen van, csak A kőszívű ember fiaiból létezik három-négy zenés mű – mondta Vidnyánszky Attila, aki abban bízik, hogy Jókai és a pályázat felfrissíti a színházak repertoárját. A pályázat keretei elég tágak, egyaránt várnak Jókaihoz vagy a Jókai-művekhez kapcsolódó, illetve a Jókai-életműből inspirálódó munkákat is.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Jókai 200 emlékév kapcsán tartott sajtóeseményen. Fotó: Polyák Attila

Baán László egy történelmi anekdotával emlékezett vissza rá, hogy Jókainak nemcsak az íráshoz, hanem a képzőművészethez is megvolt a tehetsége. Tizenhat évesen még inkább festőként képzelte el magát, és ez tulajdonképpen meg is adja a direkt kapcsolatot a képzőművészettel, nem véletlenül jellemzők Jókaira az erős festői képek.

A Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Színház és a KKETTK közös pályázatának szintén nincs sok megkötése: – A pályázat a képzőművészet teljes spektrumára vonatkozik, tehát lehet grafika, festmény vagy installáció is, de nem tartom kizártnak, hogy rengeteg nonfiguratív mű is beérkezik, ami a képzettársításokon keresztül jut el Jókaiig. Tehát nincsenek műfaji kötöttségek, kíváncsian várjuk a munkákat – ismertette a részleteket a főigazgató.