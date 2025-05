Jóval olcsóbban nézhetjük meg a Guns N’ Roses, az Imagine Dragons és Robbie Williams koncertjét

Egy 2023-as adat szerint átlagosan minden tizenhatodik percben kezdődött valahol a Földön egy Live Nation által szervezett koncert, ez a lendület pedig azóta sem csillapodott: tavaly világszerte százötven milliónál is többen vették részt a csaknem ötvenöt ezer hozzájuk köthető fellépés egyikén.

Az egyik legmonumentálisabb koncert az évben: az Imagine Dragon duplázik a Puskás Arénában (Forrás: Live Nation)

Mindezekhez a számadatokhoz a magyar közönség is hozzájárul, tavaly közel félmillióan látogattak el valamelyik rendezvényükre, idénre pedig már összesen negyvenkilenc eseményt jelentettek be klubkoncertjeiktől kezdve hatalmas világsztárok stadionfellépéseikig, a 2019 óta hazánkban is zajló Koncert Hét keretében pedig kedvezményesen tekinthetünk meg számos előadót.

Május 5. és 11. között húsz százalékkal olcsóbban válthatunk jegyet mások mellett Alanis Morissette, a Guns N’ Roses, az Imagine Dragons, Lionel Richie, Billy Idol vagy a Queens of The Stone Age koncertjére, de az A-listást nevek mellett olyan kultikus előadók is az akció részét képezik, mint a Me First and the Gimme Gimmes, a Guano Apes vagy a Born Of Osiris. Mindezek mellett a régóta teltházas Iron Maiden fellépésére is limitált mennyiségben újra elérhetővé válnak jegyek.

A Koncert Hét pontos részletei a Live Nation hivatalos oldalán olvashatók.

Kiemelt kép: Guns N’ Roses (Forrás: Live Nation)