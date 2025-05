Kicsik és nagyok tolonganak a mozipénztáraknál, sokan kíváncsiak az új Lilo és Stitch filmre

A Lilo és Stitch – A csillagkutya című alkotás bemutatóját ügyesen időzítették, hiszen egy kellemes moziélmény kiváló gyereknapi ajándéknak is. A Disney új élőszereplős filmjének előzetese, pedig igazán jó kikapcsolódást ígért.

Billy Magnussen és Zach Galifianakis a Lilo és Stitch két kétbalkezes űrlénye (Fotó: disney.com)

A történet Hawaiin játszódik, ahol veszélybe kerül egy – ahogy a helyiek nevezik – ohana, azaz család. Két árván maradt lány, egy kicsi és egy alig felnőtt, küzd a mindennapokkal, az életükben felvetődő próbatételekkel. Naninek, a nagylánynak (Sydney Agudong) a saját álmait is háttérbe szorítva kell helytállnia mint családfenntartó. Lilo, a kislány (Maia Kealoha) küzd a gyermekvilág kegyetlenségeivel, miközben nehezen éli meg, hogy immár nincsenek szülei. Ebbe a földi alaphelyzetbe csöppen bele három űrlény: egy menekülő szőrös kutyára hasonlító rosszaság, Stitch és két üldözője, a bugyuta és kétbalkezes Pleakley (Billy Magnussen), valamint a magát a „kiskutyát” létrehozó őrült tudós Jumba (Zach Galifianakis).

Lilo és Stitch (Fotó: disney.com)

A történetben kalamajka kalamajkát követ: Stitch teszi, ami lételeme, rosszalkodik, üldözői is teszik ami a sajátjuk, kétbalkezeskednek, közben pedig Lilonak teljesül a vágya, igaz barátra lel a puha csillagkutyában. A karaktereket nem lehet nem szeretni és a történetbe is könnyen bele tudunk feledkezni. A film fő üzenet pedig, hogy családra, szerető otthonra még a legrakoncátlanabb űrlénynek is szüksége lehet, ugyancsak nagyon kedves.

Nem igazán találtunk kivetnivalót az alkotásban, talán csak a helyszín, Hawaii szépségét lehetett volna jobban kiaknázni. Ugyan néha látható a táj, de sokkal több snittet is elviseltünk volna róla. Viszont ezekért is kárpótol a két cuki főszereplő, Lilo és Stitch. A kislányt játszó nyolcéves Maia Kealoha meglepően hiteles első főszerepében, könnyedén elhisszük róla, hogy ő a valódi Lilo, alakításában a sorozat régi rajongói se fognak csalódni.

Stitch otthonra talál a Földön (Fotó: disney.com)

A Lilo és Stitch szereplőivel nemcsak a moziban találkozhatunk

Úgy véljük, hogy a film 12 évesnél fiatalabb gyerekekkel is gond nélkül megnézhető (mi hat-, kilenc- és tízéves gyerekekkel láttuk). Ugyan gyorsak benne a vágások, és egy adott ponton igazán elhihetjük, hogy a csillagkutya esetleg elpusztul (itt a moziban a kisebbek kicsit el is pityeregték magukat), de aztán persze happy end a történet vége, így a gyerekek nagy mosollyal az arcukon, nevetgélve távoztak a filmszínházból. Hogy aztán bevegyék magukat az első kínálkozó boltba, ahol már minden felkészült a Disney új sikerfilmjére: pólók, sapkák, táskák, papucsok kínálják magukat Stitch és Lilo arcmásával, „teljessé téve” az élményt. A merchandise ezúttal olyan méreteket öltött, hogy már a bemutató előtt minden magára valamit is adó üzletben lehetett kapni a filmhez kapcsolódó tárgyakat. A jelekből úgy tűnik, hogy a piac termékekkel való elárasztása hasonló mérteket fog ölteni, mint a Jégvarázs esetében. Várhatóan minden kislány és kisfiú akar majd belőlük, sőt a régi sorozat immár felnőtt fiataljai is komoly vásárlóerőt jelentek. Csak szólunk…