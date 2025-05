Marilyn Manson örökösei lassan túlszárnyalják a példaképüket

2015. június 17-e felejthetetlen nap volt azok számára, akik követik a modern rockzenét. Először lépett fel a fővárosban a metalcore műfajának egyik legnagyobb sztárja, az Asking Alexandria, ráadásul az azóta már számos magyar fesztiválon és az arénában is bizonyító Hollywood Undead társaságában. De a két nagyágyú előtt a Budapest Parkban már a délutáni órában olyan együttesek melegítettek be, mint a mára szintén szép karriert befutott – idén a Rockmaratonon és Electric Callboy vendégeként az MVM Dome-ban is fellépő – Bury Tomorrow, valamint az akkoriban még feltörekvő együttesnek számító Motionless in White.

A Motionless in White a német Rock Am Ring fesztiválon Forrás: Wikipédia/Andreas Lawen

Utóbbi már csak a külsőségeiben is igencsak feltűnő jelenség volt, a gitáros a texasi láncfűrészes maszkjában és hacukájában állt színpadra, a többi tag gótikusan kifestette magát, az énekes pedig egyenesen Marilyn Manson reinkarnációjának tűnt. Nemcsak kinézetében idézte meg a sokkrockert, akit egyébként vállaltan példaképének tekint, hanem a hangja is erősen hasonlít az övére. Zeneileg azonban a banda jóval modernebb, tökéletesen illeszkednek a kétezres évek közepének metalcore-hullámába, azaz rendkívül dinamikus, a tiszta vokál és az üvöltés kontrasztjára építenek súlyos gitárgriffekkel.

A siker nem maradt el – hogy mindezt a számok nyelvére lefordítsuk a sajtóanyagból, a dalaikat eddig több mint egymilliárdszor játszották le a zenemegosztó platformokon, négy egymást követő albumuk debütált a Billboard Top Hard Rock Album és a Top Rock Album Top 5-ös listáján, köztük a legutóbbi munkájuk, a 2022-es Scoring the End of the World is; ez a lemezük a Billboard 200-as listáján is az előkelő 12. helyen debütált.

Ugyanakkor a száraz tényeknél jóval látványosabb, ahogyan a legnagyobb nemzetközi rockfesztiválokon egyre nagyobb betűkkel szerepel a nevük, hazánkban sincs már olyan rockdiszkó, amelyen ne hangzana el minimum a Voices című slágerük és az elmondásuk szerint az idei év a karrierjük eddigi legfontosabb fejezetének a hajnala. Abból kiindulva, hogy az év eleji európai turnéjuk során milyen méretes helyeket töltöttek meg, reálisnak tűnik az elképzelésük, a magyar rajongók számára azonban fontosabb, hogy szinte napra pontosan tíz év várakozás után ismét visszatérnek Budapestre, június 15-én a Barba Negra Music Clubban lépnek fel.

Kiemelt kép: Motionless in White (Forrás: Live Nation)