Ősbemutatók is lesznek a Gyulai Várszínház programjai között

– Hangsúlyos a történelmi érdeklődés a Gyulai Várszínház kezdeti időszakától. Ebbe a tematikába tartozik például A púpos című előadás a Magyarock Dalszínház–Szolnoki Szigligeti Színház–Zenthe Ferenc Színház előadásában, A kőszívű ember fiai a Monostori Erőd–Magyarock Dalszínház produkciójaként vagy a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában a Janovics – mondta Elek Tibor.

Lorca Yermáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház adja elő a Gyulai Várszínházban

Forrás: Gyulai Várszínház

A Gyulai Várszínház programjai

Az igazgató nagyon fontosnak tartja, hogy bemutatók is legyenek Gyulán.

– Idén négy lesz, köztük két ősbemutató és lesz egy felolvasószínházi bemutató is. A La Grange az évad egyik legfontosabb premierje, amely már önmagában történelmet ír

– mondta Elek Tibor, majd beszélt a műről: a Gyulai Várszínház és a Soproni Petőfi Színház közös produkciója egy különleges, történelmi pillanatba repíti vissza a nézőt, amikor Erkel Ferenc találkozik élete nagy szerelmével, Anne de La Grange francia énekesnővel. Felvetődik a kérdés, vajon Erkel Ferenc a hazát vagy a szerelem ígéretét választja? A másik előadás a Márai Füves könyvéből készített Az emberi utazás című bemutató teljes mértékig saját fejlesztésben valósul meg, Bogdán Zsolt és Binder Károly produkciójaként. Elek Tibor véleménye szerint a Füves könyv sok okos, bölcs gondolatot, megfogalmazást tartalmaz sok mindenről, de van benne egy olyan kompakt szövegvilág lehetősége is, ami az ember önmegismerésének kalandjáról, az ember és a világ viszonyáról szól. Ő kiválogatta a műből azokat a szövegeket, amelyek ehhez a tematikához illeszthetők, majd átszerkesztette a könyvbeli szövegek eredeti sorrendjét, és összefűzte azokat. Az egésznek adott egy ívet, ami az emberi utazást írja le. Az így létrejött szövegállomány találó és örök érvényű, éppen ezért ma is nagyon aktuális megfogalmazások sorozata. A harmadik bemutató Kós Károly és Zalán Tibor műve, az István, az országépítő a gyulaiak és a békéscsabai Jókai Színház koprodukciója lesz, Pataki András rendezésében. Negyedikként Gogol A revizorából ifj.Vidnyánszky Attila készített egy átiratot, és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal koprodukcióban mutatja be a Gyulai Várszínház.

Az igazgató beszélt arról is, hogy a Gyulai Várszínház összművészeti fesztiváljának évtizedekre visszanyúló kapcsolatai vannak az erdélyi magyar színházakkal. Ezt a hagyományt az elkövetkező években még hangsúlyosabban szeretnék folytatni.

Az Erdélyi hét – Erdélyi magyar színházak bemutatkozása című minifesztivál részeként látható lesz a gyergyói Liliom, a marosvásárhelyi Alaszka, a temesvári Mélyrepülés, a kolozsvári Janovics, a szatmári Hegedűs a háztetőn és A miniszter félrelép című előadás. Alig ér véget az Erdélyi hét, indul a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja. Erdman Az öngyilkos című művét a kárpátaljaiak, Molière Képzelt betegét a Szegedi Pinceszínház, Lorca Yermáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, Osborne Dühöngő ifjúságát az SZFE végzősei, Gogol A revizorát a Gyulai Várszínház a kárpátaljaiakkal koprodukcióban, Verne 80 nap alatt a Föld körüljét a Trip, a Kult2 és a Gold RecordMusik koprodukciója, A Piroska és a farkas Kerekerdőben című előadást a Múzsák Társulat adja elő.