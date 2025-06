Kádár L. Gellért szerint nem volt elég véres a Hunyadi nyitójelenete

Tapsvihar fogadta a Hunyadi-sorozat alkotóit Tata várában, a Tatai Patara első napján – számolt be róla a kemma.hu. A közönségtalálkozón a széria főszereplője a kulisszatitkok mellett saját élményeit is megosztotta a szereppel kapcsolatban.

Fotó: G.N.K.

– Talán az volt a legnehezebb, hogy el kellett érnem, hogy az a hős, akit a vásznon látnak, ne én legyek, hanem Hunyadi János. Most, amikor itt beszélgetünk, szeretném, ha azt látnátok: most Gellért vagyok, nem a hős hadvezér

– mondta a közönségnek.

Kiderült az is, hogy a forgatás során maximális igényességgel dolgoztak. Volt olyan jelenet, amit többször is újravettek, ha nem voltak elégedettek az eredménnyel. Így volt például a nyitójelenettel is.

Nem volt elég ütős, nem volt elég véres

– mesélte nevetve a színész.

A közönségtalálkozón szóba került a sorozat jövője is: amikor a Mátyás királyról szóló folytatás lehetősége került szóba, a stáb elárulta: dramaturgiai eszközökkel – például flashbackekkel – Hunyadi János alakja is visszatérhet.

