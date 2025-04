Ezért volt kényelmetlen élmény Kádár L. Gellért számára a Hunyadi szexjeleneteinek forgatása

Annak ellenére, hogy a Hunyadi szerepében marcona és végtelenül magabiztos hadvezérként ismertük meg, a való életben nem volt mindig ennyire tele önbizalommal. Amikor eldöntötte, hogy színész lesz, mindenki azt tanácsolta neki, hogy Budapesten vagy Kaposváron próbáljon szerencsét, az erdélyi születésű férfi azonban kishitűségből be sem adta a jelentkezését egyik anyaországi intézménybe sem, ellenben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre egyből felvették. És miután elvégezte, bár újfent azt tanácsolták neki, hogy próbáljon elhelyezkedni a Katonában vagy más neves magyarországi színházban, nem érezte magát elég jónak, így a helyi Tompa Miklós Társulatnál kezdte a pályáját. Egyébként is a biztonság érzete nagyon fontos volt számára, otthon azt mondták neki, ebből a hivatásból nem lehet megélni, így az elsődleges célja volt, hogy legyen egy szerződése egy színházzal.

Kádár L. Gellért, a Hunyadi főszereplője a sorozat kulisszatitkariól is beszélt. Fotó: Ladóczki Balázs

Bele is került a sűrűjébe, a diploma megszerzése után volt, hogy három darabban szerepelt egyszerre, miként a szerda esti Kávézz és felelek című beszélgetős műsor vendégeként fogalmazott,

egy futószalag volt, csak nem szalámi jött a szalagról, hanem előadások.

Aztán egy casting direktor érkezett Erdélybe, aki összeállított egy adatbázist a helyi társulatok színésziből és felhívták őt is és nagyon ködösen fogalmazva elmondták neki, hogy készül majd egy giga-mega produkció, küldjön magáról különféle jeleneket, előadásrészleteket. Így is tett, majd behívták a meghallgatásra, de közben beütött a járvány és korlátozásokat vetettek be.

Figyelmeztették, hogy négy napon belül el kell jutni a válogatásra, mert utána lezárják a folyamatot, otthon ült este egy előadás után és azon lamentált, hogy nekiinduljon-e egyáltalán vagy maradjon otthon, de aztán kocsiba pattant és átjutott a lezárt határon érvényes covid-teszt nélkül.

És sikeresen vette az akadályokat, eljutott a final callbackig, azaz az utolsó fordulóig, amikor a kolléganőivel kellett eljátszania jeleneteket és ekkor megkérte őket, hogy hadd fogja meg a kezüket. Mindenki értetlenül fogadta a kérést, de aztán elmagyarázta, hogy nem ismerik egymást, nem játszottak még együtt, semmiféle kontaktus nem volt még közöttük és szeretné érezni, kivel áll szemben. A kézfogásból végül ölelés lett, egymásra mosolyogtak, majd miután előadták a jelenetet, a producerek utólag elmondták neki, érezték, hogy míg más jelöltek izgultak, ő szemmel láthatóan egyáltalán nem.

Kádár L. Gellért a Scrutonban Fotó: Ladóczki Balázs

A beszélgetés során szóba került az is, hogy melyek voltak a legkellemetlenebb pillanatok a forgatás során, ezzel kapcsolatban Kádár L. Gellért a szexjeleneteket emelte ki. Miként kifejtette, bár a felvételek zárt szettben zajlottak, azaz csak az volt jelent, akinek feltétlenül ott kellett lennie és noha szereti a testét és büszke rá, hiszen rengeteg energiája és munkája fekszik a fizikumában, mégis kiszolgáltatott élményként élte meg azt, hogy mások előtt kell meztelennek lennie. Éppen ezért, amint megállt a kamera, rögtön a partnerére dobott egy takarót, mert arra gondolt, ha őt ennyire feszélyezi a helyzet, akkor lehet, hogy a másikat még inkább.

A forgatás nehézségei kapcsán szóba került a páncélzata is, amelyet vagy húsz-harminc percebe telt, mire ráadtak és ugyanennyibe, amíg levették róla, azaz ha rájön a szapora, akkor komoly gondban lett volna.

Az esten felmerült az is, hogy szívesen eljátszaná-e például Amerika kapitányt vagy inkább nem akar beleragadni az akcióhős szerepkörébe, mire Kádár L. Gellért azt felelte, hogy azért

ha felhív a Marvel, nem fogom azt mondani, hogy bocsánat srácok, van már a hátam mögött egy Hunyadi János, nem érdekel a lehetőség.

Egyébként a tévésorozat bemutatója óta még nem kapott új felkérést, de ha jön egy lehetőség, biztosan el fogja olvasni a forgatókönyvet és majd mérlegeli, hogy a képességeit ki tudja-e aknázni vagy fejlődhet-e az adott szerep által.

A Hunyadit követően egyébként már visszatért egyszer a középkorba, igaz, nem színészként, hanem kaszkadőrként szerepelt egy amerikai sorozatban, lóháton ugyanis rendkívül komfortosan érzi magát. És miként elmondta, érdekes volt megtapasztalni, hogy az egyik nap főszereplő és kiemelt figyelmet szentelnek neki, majd másnap az egyik tagja csupán a méretes stábnak. És mindez nagyon jó érzés volt számára, mert miként kifejtette, ekkor derül ki, ki az aki érdekből vagy őszintén barátkozik vele, kik azok, akik idealizálják és kik azok, akik nem.

Kiemelt kép: Kádár L. Gellért a Scrutonban Fotó: Ladóczki Balázs