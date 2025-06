Hamarosan K-pop rajongók árasztják el a Margitszigetet

Európa és a világ egyre nyitottabb Korea sokszínűségére, nő az igény, hogy közelebb kerüljünk a tradíciókhoz. Például ellessük arcápolási rutinjukat, elsajátítsuk a régi idők kalligráfiáját, megtanuljuk a csodás kimcsi fermentálását vagy éppen kipróbáljunk néhány mozdulatot K-pop dallamokra. Két napon keresztül most ingyenes programokon kezdhetjük vagy folytathatjuk az ősi, mégis sokszor a legmodernebb időkre hangolt hagyományok megismerését.

A K-pop dalok mellett a Nawoul hagyományőrző táncegyüttessel is megismerkedhet a közönség. Fotó: Koreai Kulturális Központ

Koncertek, előadások és persze K-pop parti

Két színpadon nyitástól zárásig követik majd egymást a fellépők és előadások. Az egész napos színpadi produkciók mellett mintegy 1500 négyzetméteren ismerkedhetnek meg a látogatók a távoli ország kulturális értékeivel.

A fesztivál egyik nagy dobása a június 28-án este fellépő Sweet Sorrow vokálegyüttes, amely a Yonsei Egyetem férfikórusából, a Glee Clubból indult, azóta pedig nagy karriert futott be.

A Kkokdu Gwangdae színházi társulat egyedülálló és látványos zenés-maszkos előadásai a gyerekeknek is élményt jelentenek, mivel a családi összetartozás fontosságát mutatják be történeteikben. Nagyszínpados fellépésük mellett pedig felvonulásokkal is készülnek, ahol több magyar előadóval adnak közös műsort, megmutatva, hogy hiába a 8000 kilométeres távolság a két ország között, a kulturális kötődés mindennél erősebb.

A Mugunghwa, Nawoul és Manwol táncformációknak köszönhetően megismerhetjük a minden érzékszervet megmozgató hagyományos koreai táncokat is.

A káprázatos ruhák, a precíz mozdulatok és a lüktető dallamok garantáltan elvarázsolják a közönséget.

A Noremoá koreai–magyar kórus szintén a nemzetek összetartozását erősíti, míg a Mindeulle csapata színes repertoárjában megszólaltatja a legismertebb tradicionális hangszert: a kajagümöt.

A Kkokdu Gwangdae színházi társulat most is látványos előadással készül. Fotó: Kkokdu Gwangdae

Kézműves-foglalkozások és gasztronómia

A hatalmas kiállítótérben hagyományos kézművesstandok, családi programok, koreai gasztronómiai élmények, zenei és táncos kurzusok, egyéni K-beauty tanácsadás és koreai vállalatok interaktív részlege is várja az érdeklődőket. Így akár együtt alkothatunk a Munbangsau csoporttal, akik a régi idők koreai kalligráfiaművészetének magyarországi őrzői. Vagy megismerkedhetünk a minhwa, vagyis a népi festészet koreai kulturális örökségével.

Kim Taeyeon, a The Kimchi Institute vezetője és séfje mindkét nap színpadra lép, hogy bevezesse a vendégeket a dzsang és a kimcsi készítésének titkaiba. Ráadásul egzotikus hozzávalók helyett magyar alapanyagokkal alkot, hogy előadása után a mindennapjainkba is be tudjuk illeszteni a koreai ízeket. Persze kóstolni is lehet majd.

A rendezvény idén is egy hatalmas K-pop partival zárul.

A részletes program ide kattintva érhető el.