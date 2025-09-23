A nagy ho-ho-ho horgászmtvagrafikusművész

Műsorváltozás: Sajdik Ferencre emlékezik a közmédia

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész, karikaturista életét és művészetét idézi fel kedden este műsoraival az M5 kulturális csatorna és a Kossuth rádió. A Sajdik Ferenc által alkotott egyik ikonikus rajzfilmhős, A nagy ho-ho-ho horgász első epizódját is láthatják az M5-ön.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 15:06
Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vasárnap 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc grafikus, a magyar karikatúra nagy ikonjának emlékére tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna szeptember 23-án, 17:55-től A Nemzet Művészei 2023 című dokumentumfilmet. A kitüntetés kapcsán készített beszélgetésből a nézők megismerhetik Sajdik Ferenc pályafutásának főbb állomásait és művészi ars poeticáját. A csatorna 18:20-tól egyik halhatatlan rajzfilmfigurájával is a grafikusra emlékezik: A nagy ho-ho-ho horgász első epizódjában újra láthatják a legendás horgász és furfangos Főkukacának kalandjait.

Sajdik Ferenc
Sajdik Ferenc egyik legismertebb figurája, A nagy ho-ho-ho horgász

A Kossuth rádió  kedden 19:30-tól az egyedülállóan gazdag és különleges életművet létrehozó grafikusra és karikaturistára emlékezve tűzi ismét műsorára a Nagyok című portréműsor egy korábbi, a művésszel készített beszélgetését. 

Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Gombóc Artúr és sok más ikonikus figura megalkotója ebben az adásban azt vallotta, nem a valóság, hanem a képzelet után alkot, a rajzolást a ceruzára hagyja, ő csak mozgatja azt.

 

A szeptember 19-én családi körben, 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc művészete több mint hét évtizeden át formálta és gazdagította a magyar kultúrát. Csukás István meseíróval  halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt. Nevéhez fűződik a tévétorna főcíme és az 1977-es reklámfilmszemlén különdíjat kapott bontottcsirke-reklámfilm is. Sajátos, egyedi látásmódjával felejthetetlen nyomot hagyott sokak életében. Karikatúrái, könyvillusztrációi és rajzfilmjei több generáció számára jelentettek örömet, humort és tanítást.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu