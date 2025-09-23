Műsorváltozás: Sajdik Ferencre emlékezik a közmédia

A vasárnap 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc grafikus, a magyar karikatúra nagy ikonjának emlékére tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna szeptember 23-án, 17:55-től A Nemzet Művészei 2023 című dokumentumfilmet. A kitüntetés kapcsán készített beszélgetésből a nézők megismerhetik Sajdik Ferenc pályafutásának főbb állomásait és művészi ars poeticáját. A csatorna 18:20-tól egyik halhatatlan rajzfilmfigurájával is a grafikusra emlékezik: A nagy ho-ho-ho horgász első epizódjában újra láthatják a legendás horgász és furfangos Főkukacának kalandjait.

Sajdik Ferenc egyik legismertebb figurája, A nagy ho-ho-ho horgász

A Kossuth rádió kedden 19:30-tól az egyedülállóan gazdag és különleges életművet létrehozó grafikusra és karikaturistára emlékezve tűzi ismét műsorára a Nagyok című portréműsor egy korábbi, a művésszel készített beszélgetését.