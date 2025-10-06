Húsz év után újra Budapesten koncertezik Eric Clapton

Rendkívüli

Eric Clapton, a többszörös Grammy-díjas gitáros-énekes hatvanéves pályafutása során eddig egyetlenegyszer játszott Budapesten, húsz évvel ezelőtt, most azonban a legendás „Lassúkezű” művész, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba.

2025. 10. 06. 11:08
Fotó: Live Nation
Ma a többszörös Grammy-díjas gitárlegenda, Eric Clapton bejelentette 2026-os európai koncertsorozatát, amelynek keretében Magyarországon is fellép. Emellett a Bushbranch/Surfdog Records bejelentette, hogy kiadja Clapton 1989-es ikonikus Journeyman albumának remasterelt különkiadását, amelyen négy új bónuszszám is szerepel, amelyek az eredeti stúdió felvételekből kerültek elő. A Journeyman: Deluxe Edition című album november 21-én jelenik meg digitális formában, valamint CD-n és LP-n.

Frankfurt, 2013. május 30. Eric Clapton brit rockzenész a frankfurti Festhalléban adott koncertjén 2013. május 30-án. (MTI/EPA/Britta Pedersen)
Fotó: MTI/EPA/DPA/Britta Pedersen 

A bejelentéssel együtt megjelent a korábban kiadatlan, Jerry Williams által írt Forever című dal és klip is, amely ITT érhető el.

A Journeyman: Deluxe Edition új életet lehel a klasszikus albumba, amely három korábban kiadatlan dalt tartalmaz az eredeti felvételekből, valamint egy további bónusznótát. Az albumon pedig olyan örökzöld slágerek találhatók, mint a Pretending, a Bad Love és a Running on Faith, olyan vendégekkel, mint George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray és még sokan mások.

Clapton maga így fogalmaz: „Journeyman... Ez az, aminek szeretném, hogy ismerjenek; szeretem azt gondolni, hogy mesterember vagyok. Úgy érzem, folyamatosan azon dolgozom, hogy tökéletesítsem mesterségemet.” Legutóbbi albuma, a Meanwhile, 2024. október 4-én jelent meg. A 14 dalos albumon hat eddig nem hallott felvétel található, és olyan művészekkel való kollaborációk is szerepelnek rajta, mint Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago és Simon Climie. A Meanwhile-album itt érhető el. 

A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében telt házas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. Elbűvölő játékát a magyar közönség eddig egyetlenegyszer élvezhette, 2006-ban a Budapest Arénában, most azonban ismét együtt tölthetünk egy estét Eric Claptonnal és dalaival május 2-án, az MVM Dome-ban. 

Jegyek elsőként a regisztrált Live Nation-tagok számára lesznek elérhetők október 7-én, 11 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés október 10-én, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon. 

 

 

