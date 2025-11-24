gyászszínészFrankenstein

Meghalt az Ace Ventura sztárja

Nyolcvanegy éves korában elhunyt a kultfilmek emlékezetes sztárja, Udo Kier. A szomorú hírt a német színész élettársa, Delbert McBride közölte.

Munkatársunktól
Forrás: Variety2025. 11. 24. 6:48
Forrás: variety.com
Hosszú, hat évtizedes pályafutás után, 81 éves korában elhunyt Udo Kier, az európai és amerikai filmművészet egyik legkarakteresebb mellékszereplője. A német származású művész, aki gyakran formált meg excentrikus, ördögi és kultikus karaktereket, november 23-án, vasárnap távozott az élők sorából.

Udo Kier
Udo Kier német származású színészt számos ismert filmben láthattuk (Forrás: slantmagazine.com)

Udo Kier, eredeti nevén Udo Kierspe, november 23-án, 81 éves korában hunyt el kaliforniai otthonában, Palm Springsben. Halálhírét Delbert McBride, a színész partnere erősítette meg a Variety magazinnak. Egy igazi ikon búcsúzott a világtól, aki a II. világháború árnyékában, 1944. október 14-én született Kölnben, egy olyan kórházban, amelyet röviddel születése után bombatalálat ért. Ez a drámai kezdet mintha előrevetítette volna későbbi szerepeinek szokatlan és gyakran sötét jellegét.

Kier karrierje az 1960-as évek végén indult, de a világhírnevet az 1970-es évek elején, az amerikai pop-art ikon, Andy Warhol produceri felügyelete alatt készült kultikus horrorfilmekkel alapozta meg. Ő alakította a címszereplőket a Flesh for Frankenstein (1973) és a Blood for Dracula (1974) című alkotásokban, amelyek végleg megteremtették a különc, elegáns és felejthetetlen karakterszínész imázsát. Különleges, átható kék szeme és reszelős hangja miatt a későbbiekben is előszeretettel hívták rendkívüli kisugárzást igénylő szerepek megformálására.

A német színész neve elválaszthatatlanul összefonódott az európai szerzői film nagymestereivel. Életműve jelentős részét teszik ki a nagy német rendező, Rainer Werner Fassbinder produkciói (többek között a Lili Marleen). Még szorosabb volt az együttműködése a provokatív dán rendezővel, Lars von Trierrel, akinek szinte minden jelentősebb filmjében feltűnt, a Járványtól kezdve a Melankóliáig, hűséges múzsaként kísérve a modern európai film egyik legmeghatározóbb alkotóját.

Magyarországon először 1979-ben dolgozott, amikor kapcsolatba került Bódy Gáborral. Elsőként két tévéfilmben, a Katonákban és a Krétakörben tűnt fel, majd megformálta Tóth Lászlót, a tragikus tudós-költőt a Psychében. Bár legemlékezetesebb alakítását Bódy Gábor monumentális filmjében nyújtotta, Jancsó Miklós két művében, a Magyar rapszódiában (1979) és az Allegro Barbaróban (1979) is szerepelt. 

Európai munkái mellett feltűnt olyan jelentős amerikai alkotásokban, mint az Otthonom, Idaho (My Own Private Idaho) című dráma, de a szélesebb közönség is láthatta olyan kasszasikerekben, mint az Ace Ventura: Állati nyomozó, az Armageddon vagy a Penge (Blade).

Udo Kier több mint 220 filmes és televíziós szereppel a háta mögött vált a filmművészet halhatatlan ikonjává. Utolsó nagy sikerét 2021-ben érte el, amikor a Hattyúdal (Swan Song) című filmben nyújtott főszerepéért számos díjat és jelölést kapott. A német színész, aki a művészet és a horror, Európa és Amerika között ingázott, egy olyan korszaknak volt a megtestesítője, amelyben a tehetség még megtalálhatta a helyét a legnagyobbak között.

 

