George Clooney örökké bánni fogja, hogy lecsúszott erről a szerepről

George Clooney legújabb filmjében, a Netflixre december 5-én érkező Jay Kellyben egy híres filmszínészt alakít, aki az Adam Sandler által játszott menedzserével európai útra indul, hogy szembenézzen múltjával és magánéletével. A film kapcsán a színész a The Timesnak adott interjút, melyben arról beszélt, melyik az a szerep, amit örökké bánni fog, hogy elmulasztott, és ami miatt azóta is szívatja kollégája, Brad Pitt.

George Clooney is pályázott J. D. szerepére, végül Brad Pitt kapta (Forrás: MGM)

George Clooney elmulasztott szerepe

Ridley Scott 1991-es Thelma és Louise című kultikus filmjéről van szó, melyben Brad Pitt alakítja J. D.-t, a karaktert, amelyre George Clooney is pályázott.

Eljutottam a Thelma és Louise castingjának utolsó meghallgatására, és a rohadt életbe, Brad kapta meg a szerepet. Évekig nem néztem meg a Thelma és Louise-t, mert bosszús voltam. Ez a szerep indította el a filmes karrierjét, korábban szitkomokban és egyéb vackokban játszott

– fogalmazott Clooney, aki arra is kitért, hogy amikor végre megnézte a filmet, úgy érezte, ezt a szerepet mégis Pittnek kellett eljátszani. Clooney és Pitt azóta több sikeres filmben játszottak együtt, legközelebb az Ocean’s 14-ben láthatjuk őket.