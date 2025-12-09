Kalap, ostor, kincsek – mennyire ismeri Indiana Jones világát?

Blues, összefogás, hagyomány: közösségi ünneppé vált a Gastroblues évzáró Pakson
Lemezbemutató koncertekkel zárult a 33. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál évada.
Lemezbemutató koncertekkel zárult a 33. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál évada.
Akrobataklasszisok kápráztatják el a közönséget a Holle anyóval.
Van szabad hét és fél órája?
A Talking Heads alapítója június 18-án veszi be a Budapest Arénát.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Lemezbemutató koncertekkel zárult a 33. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál évada.
Akrobataklasszisok kápráztatják el a közönséget a Holle anyóval.
Van szabad hét és fél órája?
A Talking Heads alapítója június 18-án veszi be a Budapest Arénát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!