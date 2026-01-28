Elhunyt Voith Ági + galéria

Alakításaira sajátos humor jellemző, ezért elsősorban vígjátékokban volt látható, de számos zenés darabban is jelentős sikert aratott. Utolsó éveiben is aktív maradt színpadon, miközben a közönség generációi is megismerhették munkásságát televíziós és filmes szerepeiben is.

Voith Ági Bodrogi Gyula színművész felesége volt, egy fiúgyermekük született, Bodrogi Ádám. Valójában sosem váltak el Bodrogival, de több mint négy évtizede már külön éltek. Voith Ági Döme Zsolt zeneszerző oldalán találta meg az új boldogságot, de kapcsolata Bodrogival sosem szakadt meg, fiával együtt a családi ünnepeken a színész is részt vett.

Elismerések és díjak

Voith Ági munkásságát a szakma és a közönség egyaránt elismerte:

Jászai Mari-díj (1976)

Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1995)

Radnóti Miklós antirasszista díj (2003)

József Attila Színház örökös tagja (2011)

Érdemes művész (2013)

Kiváló művész (2024)

