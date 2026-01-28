Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Voith ÁgiJászai Mari-díjas színművészelhunyt

Elhunyt Voith Ági + galéria

Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő tette közzé közösségi oldalán a szomorú hírt, hogy Bodrog Gyula értesítette: elhunyt Voith Ági. A Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja márciusban lett volna 82 éves.

2026. 01. 28. 10:56
A színművész 81 éves volt Fotó: Zih Zsolt Forrás: MTVA Fotóarchívum
Ahogy Bóta Gábor írja a közösségi oldalán Voith Ági és Bodrogi Gyulával közös fellépéseire emlékezve: 

Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretnivaló, jó humorú nő és remek színész volt

Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Az 1956-os forradalom után Svájcban, majd Olaszországban apácáknál tanult. 1962-ben érettségizett a Hámán Kató Leánygimnáziumban, majd 1966-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1966–1984 között a József Attila Színház tagja volt, majd a Thália, illetve az Arizona Színházban játszott. 1993-tól szabadfoglalkozású, 2019–2021 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt. 

Voith Ági élete képekben

 

Alakításaira sajátos humor jellemző, ezért elsősorban vígjátékokban volt látható, de számos zenés darabban is jelentős sikert aratott. Utolsó éveiben is aktív maradt színpadon, miközben a közönség generációi is megismerhették munkásságát televíziós és filmes szerepeiben is. 

Voith Ági Bodrogi Gyula színművész felesége volt, egy fiúgyermekük született, Bodrogi Ádám. Valójában sosem váltak el Bodrogival, de több mint négy évtizede már külön éltek. Voith Ági Döme Zsolt zeneszerző oldalán találta meg az új boldogságot, de kapcsolata Bodrogival sosem szakadt meg, fiával együtt a családi ünnepeken a színész is részt vett. 

Elismerések és díjak

Voith Ági munkásságát a szakma és a közönség egyaránt elismerte:

Jászai Mari-díj (1976)

Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1995)

Radnóti Miklós antirasszista díj (2003)

József Attila Színház örökös tagja (2011)

Érdemes művész (2013)

Kiváló művész (2024)
 

 


 


 

