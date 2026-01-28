Elhunyt Voith Ági + galéria

Ahogy Bóta Gábor írja a közösségi oldalán Voith Ági és Bodrogi Gyulával közös fellépéseire emlékezve:
Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretnivaló, jó humorú nő és remek színész volt
Voith Ági 1944. március 17-én született Budapesten. Az 1956-os forradalom után Svájcban, majd Olaszországban apácáknál tanult. 1962-ben érettségizett a Hámán Kató Leánygimnáziumban, majd 1966-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1966–1984 között a József Attila Színház tagja volt, majd a Thália, illetve az Arizona Színházban játszott. 1993-tól szabadfoglalkozású, 2019–2021 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt.
