Nagyszabású koncertsorozattal tér vissza a súlyos beteg Celine Dion

A hírt, amely vasárnap jelent meg a francia–kanadai La Presse újságban, az is alátámasztja, hogy hétfőn városszerte megjelentek Párizsban a Celine Dion ikonikus dalainak címeit ábrázoló plakátok, úgy mint a „Pour que tu m’aimes encore” vagy a „Power of Love”.
Dion várhatóan ősszel vág bele a koncertsorozatba a párizsi La Défense Arénában. A La Presse szerint szeptemberben és októberben hetente két koncertet ad majd a negyvenezer férőhelyes helyszínen.
Celine Dion gyógyíthatatlan betegséggel küzd
A Variety megkeresésére az énekesnő képviselői egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.
Dion párizsi koncertjeit eredetileg 2020-ra tervezték a párizsi La Défense Arénában a Courage World Tour részeként, de a világjárvány miatt elhalasztották, majd ismét elhalasztották egészségügyi problémái miatt. 2022-ben Dionnál Stiff Person Syndrome-ot (SPS) diagnosztizáltak, egy ritka neurológiai és autoimmun rendellenességet, amely izommerevséget okoz, és gátolja a járás és az éneklés képességét.
A betegség elleni küzdelmét a 2024-es I Am: Celine Dion című dokumentumfilm mutatta be, amelyet Irene Taylor rendezett. Dion nemrégiben interjút adott egy dokumentumfilmhez is, amely a francia M6 csatornán jelent meg Jean-Jacques Goldman énekes-dalszerzővel és producerrel való kreatív együttműködéséről.
