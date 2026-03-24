Nagyszabású koncertsorozattal tér vissza a súlyos beteg Celine Dion

A hírt, amely vasárnap jelent meg a francia–kanadai La Presse újságban, az is alátámasztja, hogy hétfőn városszerte megjelentek Párizsban a Celine Dion ikonikus dalainak címeit ábrázoló plakátok, úgy mint a „Pour que tu m’aimes encore” vagy a „Power of Love”.

Dion várhatóan ősszel vág bele a koncertsorozatba a párizsi La Défense Arénában. A La Presse szerint szeptemberben és októberben hetente két koncertet ad majd a negyvenezer férőhelyes helyszínen.

👀‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Celine Dion gyógyíthatatlan betegséggel küzd

A Variety megkeresésére az énekesnő képviselői egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Dion párizsi koncertjeit eredetileg 2020-ra tervezték a párizsi La Défense Arénában a Courage World Tour részeként, de a világjárvány miatt elhalasztották, majd ismét elhalasztották egészségügyi problémái miatt. 2022-ben Dionnál Stiff Person Syndrome-ot (SPS) diagnosztizáltak, egy ritka neurológiai és autoimmun rendellenességet, amely izommerevséget okoz, és gátolja a járás és az éneklés képességét.

A betegség elleni küzdelmét a 2024-es I Am: Celine Dion című dokumentumfilm mutatta be, amelyet Irene Taylor rendezett. Dion nemrégiben interjút adott egy dokumentumfilmhez is, amely a francia M6 csatornán jelent meg Jean-Jacques Goldman énekes-dalszerzővel és producerrel való kreatív együttműködéséről.