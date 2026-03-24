Rendkívüli

Celine Dionpárizsi olimpiaiénekesnő

Nagyszabású koncertsorozattal tér vissza a súlyos beteg Celine Dion

Két évvel ezelőtt a párizsi olimpia megnyitóján Edith Piaf Hymne A L’Amour című dalát adta elő a kanadai énekesnő. Ez volt Celine Dion első fellépése azóta, hogy megosztotta a nyilvánossággal: egy nagyon ritka neurológiai rendellenességgel küzd. A hírek szerint most egy nagyszabású koncerttel tér vissza Franciaországba a Grammy-díjas előadó – erősítette meg a Variety.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 9:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hírt, amely vasárnap jelent meg a francia–kanadai La Presse újságban, az is alátámasztja, hogy hétfőn városszerte megjelentek Párizsban a Celine Dion ikonikus dalainak címeit ábrázoló plakátok, úgy mint a „Pour que tu m’aimes encore” vagy a „Power of Love”.

Dion várhatóan ősszel vág bele a koncertsorozatba a párizsi La Défense Arénában. A La Presse szerint szeptemberben és októberben hetente két koncertet ad majd a negyvenezer férőhelyes helyszínen.

A Variety megkeresésére az énekesnő képviselői egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Dion párizsi koncertjeit eredetileg 2020-ra tervezték a párizsi La Défense Arénában a Courage World Tour részeként, de a világjárvány miatt elhalasztották, majd ismét elhalasztották egészségügyi problémái miatt. 2022-ben Dionnál Stiff Person Syndrome-ot (SPS) diagnosztizáltak, egy ritka neurológiai és autoimmun rendellenességet, amely izommerevséget okoz, és gátolja a járás és az éneklés képességét. 

A betegség elleni küzdelmét a 2024-es I Am: Celine Dion című dokumentumfilm mutatta be, amelyet Irene Taylor rendezett. Dion nemrégiben interjút adott egy dokumentumfilmhez is, amely a francia M6 csatornán jelent meg Jean-Jacques Goldman énekes-dalszerzővel és producerrel való kreatív együttműködéséről.

 

 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
