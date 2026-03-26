Ingyenes filmvetítésekkel indul újra a Filmio Moziklub, 130 magyar filmből és sorozatból válogathatnak a nézők

Április elsején indul országszerte a művelődési házakban a Nemzeti Filmintézet és Nemzeti Művelődési Intézet országos filmklubhálózata, a Filmio Moziklub, amelynek keretében év végéig 210 vidéki településre juttatnak el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres, ingyenes vetítéseken, felkészült filmklubvezetőkkel. A Filmio Filmklub kínálatában láthatunk többet között olyan újdonságokat, mint a Hunyadi-sorozat és a Semmelweis, és olyan klasszikusokat, mint a Meseautó vagy a Hyppolit, a lakáj.

2026. 03. 26. 12:23
A Filmio Filmklubban a Hunyadi-sorozat fináléját is vetítőgéppel nézhetik meg az érdeklődők. Forrás: NFI
Április elsején újraindul a korábbi években már nagy sikernek örvendő Filmio Moziklub. „A minőségi mozgóképek létrejöttének támogatása mellett a Nemzeti Filmintézet küldetése, hogy minél szélesebb közönséghez eljuttassa a magyar filmeket és a közösségi filmnézés élményét. Kimagasló eredmény, hogy az otthoni filmfogyasztás korában évente több tízezer nézőt sikerül becsábítanunk magyar filmekkel a helyi közösségi terekbe. Átfogó közönségépítő munkánk sikeréért, melynek része a tizenéveseket megszólító KLASSZ Napok és az újraindított egyetemi filmklubok is, köszönettel tartozunk a filmklubvezetőknek, akik igazi moziélménnyé teszik a vetítéseket” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Áprilisban indul a Filmio Moziklub negyedik évada Forrás: Nemzeti Filmintézet

A 2023-ban indított országos filmklubhálózat-program célja a magyar filmörökség és a kortárs filmek eljuttatása kisebb településekre, hogy a nagyvárosoktól távol élők is moziélményként láthassák a magyar filmeket. A filmklubok minőségi szórakozási lehetőséget kínálnak, amelyeken a program keretében képzett filmklubvezetők segítik a látottak értő befogadását, közös feldolgozását a vetítéseket követő beszélgetésekkel.

A Filmio Moziklub – Országos filmklubhálózat új évada április elsején startol és év végéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A programok közt szerepel kifejezetten az óvodásokat célzó vetítés, illetve olyan események is, amelyekre elsősorban az idős korosztályt várják a helyi szervezők.

A Nemzeti Filmintézet által összeállított filmkínálat mintegy száz év terméséből válogat a Hyppolit, a lakájtól és a Meseautótól a Hogyan tudnék élni nélküled?-ig és a Hunyadi-sorozat fináléjáig. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklubvezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a hat alkalomból álló vetítéssorozatot. A kínálat könnyedebb, szórakoztató műveket és rajzfilmeket, továbbá komoly társadalmi és morális kérdéseket feszegető, fajsúlyos alkotásokat is tartalmaz.

A Filmio Moziklub – Országos filmklubhálózatot a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Művelődési Intézet szervezi a Petőfi kulturális program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
