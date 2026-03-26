Ingyenes filmvetítésekkel indul újra a Filmio Moziklub, 130 magyar filmből és sorozatból válogathatnak a nézők

Április elsején újraindul a korábbi években már nagy sikernek örvendő Filmio Moziklub. „A minőségi mozgóképek létrejöttének támogatása mellett a Nemzeti Filmintézet küldetése, hogy minél szélesebb közönséghez eljuttassa a magyar filmeket és a közösségi filmnézés élményét. Kimagasló eredmény, hogy az otthoni filmfogyasztás korában évente több tízezer nézőt sikerül becsábítanunk magyar filmekkel a helyi közösségi terekbe. Átfogó közönségépítő munkánk sikeréért, melynek része a tizenéveseket megszólító KLASSZ Napok és az újraindított egyetemi filmklubok is, köszönettel tartozunk a filmklubvezetőknek, akik igazi moziélménnyé teszik a vetítéseket” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Áprilisban indul a Filmio Moziklub negyedik évada Forrás: Nemzeti Filmintézet

Filmio Moziklub 2026

A 2023-ban indított országos filmklubhálózat-program célja a magyar filmörökség és a kortárs filmek eljuttatása kisebb településekre, hogy a nagyvárosoktól távol élők is moziélményként láthassák a magyar filmeket. A filmklubok minőségi szórakozási lehetőséget kínálnak, amelyeken a program keretében képzett filmklubvezetők segítik a látottak értő befogadását, közös feldolgozását a vetítéseket követő beszélgetésekkel.

A Filmio Moziklub – Országos filmklubhálózat új évada április elsején startol és év végéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A programok közt szerepel kifejezetten az óvodásokat célzó vetítés, illetve olyan események is, amelyekre elsősorban az idős korosztályt várják a helyi szervezők.

A Nemzeti Filmintézet által összeállított filmkínálat mintegy száz év terméséből válogat a Hyppolit, a lakájtól és a Meseautótól a Hogyan tudnék élni nélküled?-ig és a Hunyadi-sorozat fináléjáig. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklubvezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a hat alkalomból álló vetítéssorozatot. A kínálat könnyedebb, szórakoztató műveket és rajzfilmeket, továbbá komoly társadalmi és morális kérdéseket feszegető, fajsúlyos alkotásokat is tartalmaz.