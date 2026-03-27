Emlékjelet avatnak a rákosmezei Királydombon

Különleges eseménynek ad otthont a rákosmezei Királydomb március 28-án: a Patrióták minden hazafit várnak a királydombi családi napra, amelynek középpontjában a közadakozásból megvalósult, szimbolikus jelentőségű fatornyos emlékjel felavatása áll. A székelyföldi fafaragók által készített alkotás a középkori rákosmezei országgyűléseknek állít emléket, miközben a Királydomb csúcsán egy hat méter magas nemzeti lobogó is helyet kap.

A rendezvény 14 órakor kezdődik, és már a nyitóprogram is a hagyományok világába kalauzolja a látogatókat: a Hollóének Hungarica régizenei koncertje idézi meg a magyar aranykor hangulatát. A délután folyamán egymást követik a látványos programok, többek között

csatajáték, lovagi torna bemutató és bábszínház gondoskodik a család minden tagjának szórakozásáról.

A Patrióták emlékjele is biztosítja, hogy a Királydomb ne kopjon ki a nemzeti emlékezetből

A nap csúcspontja 16 órakor érkezik el, amikor sor kerül az emlékjel ünnepélyes felavatására, ahol tárogatón közreműködik Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, érdemes művész. A míves emlékjelet római katolikus szertartás szerint Cseh Zoltán plébános szenteli fel, míg református áldást Szilágyi-Sándor András lelkipásztor mond. Az ünnepségen beszédet mond a rendezvény két fővédnöke, D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere, valamint Szatmáry Kristóf, a Királydomb országgyűlési képviselője.

Az esemény egyben megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáról, aki a magyar történelemben utolsóként hívott össze országgyűlést a Rákos mezejére, amely azonban végül Szécsényben valósult meg.

Az avatást követően sem érnek véget a programok: solymászbemutató, a Hollóének Hungarica újabb fellépése, íjászbemutató következik, végül fáklyásmenet zárja a napot, különleges hangulatot teremtve a tavaszi alkonyban.

A Királydombi Családi Nap a Magyar Patrióták Közösségének egyik legjelentősebb mérföldköve az egyesület 12 éves fennállás során: évek kitartó munkájának eredményeként most emlékjel kerül a Királydombra, arra a történelmi helyszínre, amelyet a sok évszázada élő hagyomány a rákosmezei országgyűlések központjaként tart számon – közölték a szervezők.