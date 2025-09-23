KirályfesztKirálydombhunyadiPatriótákcsaládi eseményhagyományőrzőkfesztivál

A Hunyadiak korát keltik életre a Patrióták – visszatér a Királyfeszt

Szeptember 28-án vasárnap a Patrióták csapata ismét megrendezi hagyományőrző nagyrendezvényét a Rákosmezei Királydombon, középkori országgyűléseink nemzeti emlékhelyén. A III. Királyfeszten korhű viseletbe öltözött hagyományőrzők keltik életre a középkori rákosmezei országgyűlések hangulatát, és egy családbarát rendezvény keretében idézik meg azt a korszakot, melyet méltán nevezhetünk a magyar történelem aranykorának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:23
Két év kihagyás után a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően újra megvalósul a Patrióták népszerű szabadtéri rendezvénye, a Királyfeszt. A sokadalom programjában ezúttal is a hagyományőrzésé lesz a főszerep: a hagyományőrzők kitelepülésével újra megelevenedik a Hunyadi-kor hangulata a Rákosmezei Királydomb alatt sátrakkal, történelmi zászlókkal.

Királyfeszt
Az idei Királyfeszt plakátja (Forrás: kiralydomb.hu/kiralyfeszt)

A III. Királyfeszt során a korhű viseletbe öltözött szereplők különleges hadi bemutatókkal és csatajátékokkal is készülnek, melyekbe a gyerekek is be tudnak majd kapcsolódni. A szervezők a műsor összeállításakor első helyen gondoltak a családosokra, így lesz solymászbemutató és állatsimogató is, valamint 10.30-as kezdettel történelmi bábszínház, 14.00 órától pedig vásári mesék szólítják meg a legkisebbeket.

A történelem és a hagyományok rajongóit egyszerre három kiállítás is várja a helyszínen: az egyik sátorban középkori és reneszánsz páncélokat lehet majd megtekinteni, emellett jelen lesz a Dicsőséges Királydomb tárlat, továbbá a Kincses Szerémség című fotókiállítás is bemutatkozik a nagyközönségnek.

A Királyfeszt idei házigazdája az ifjú népdalénekes generáció egyik legtehetségesebb tagja, a Junior Prima díjas Fekete Bori lesz, aki nemcsak műsorvezetőként, hanem népdalok előadásával is színesíteni fogja a sokadalmat. A NEA, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap részéről elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évekhez hasonlóan a Királyfeszt minden programja ingyenes.

A Királyfeszten fellép Pál István Szalonna és Bandája (Forrás: patriotak.hu)

Az állandó programok reggel 9 órakor kezdődnek a Királyfeszten, amely idén egy feledhetetlen népzenei nagykoncerttel zárul: 17 órától a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Pál István Szalonna és Bandája lép színpadra, megidézve a Királydombon a Kárpát-medence autentikus zenevilágát.

 

A hagyomány szerint a Rákos mezején megtartott középkori magyar országgyűlések központi helyszíne a Királydomb volt, amely a főváros X. kerületében, a mai Pilisi és Dorogi utcák között található. A Patrióták csapata azért igyekszik évről évre megszervezni a Királyfesztet, hogy a feledésbe merült nemzeti emlékhelyet visszahozzák a köztudatba. Az idei nagyrendezvény programjával és a Királydombbal kapcsolatos további információk a www.kiralydomb.hu oldalon olvashatók.

 

 

