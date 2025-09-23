A Hunyadiak korát keltik életre a Patrióták – visszatér a Királyfeszt

Két év kihagyás után a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően újra megvalósul a Patrióták népszerű szabadtéri rendezvénye, a Királyfeszt. A sokadalom programjában ezúttal is a hagyományőrzésé lesz a főszerep: a hagyományőrzők kitelepülésével újra megelevenedik a Hunyadi-kor hangulata a Rákosmezei Királydomb alatt sátrakkal, történelmi zászlókkal.

Az idei Királyfeszt plakátja (Forrás: kiralydomb.hu/kiralyfeszt)

A III. Királyfeszt során a korhű viseletbe öltözött szereplők különleges hadi bemutatókkal és csatajátékokkal is készülnek, melyekbe a gyerekek is be tudnak majd kapcsolódni. A szervezők a műsor összeállításakor első helyen gondoltak a családosokra, így lesz solymászbemutató és állatsimogató is, valamint 10.30-as kezdettel történelmi bábszínház, 14.00 órától pedig vásári mesék szólítják meg a legkisebbeket.

A történelem és a hagyományok rajongóit egyszerre három kiállítás is várja a helyszínen: az egyik sátorban középkori és reneszánsz páncélokat lehet majd megtekinteni, emellett jelen lesz a Dicsőséges Királydomb tárlat, továbbá a Kincses Szerémség című fotókiállítás is bemutatkozik a nagyközönségnek.

A Királyfeszt idei házigazdája az ifjú népdalénekes generáció egyik legtehetségesebb tagja, a Junior Prima díjas Fekete Bori lesz, aki nemcsak műsorvezetőként, hanem népdalok előadásával is színesíteni fogja a sokadalmat. A NEA, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap részéről elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évekhez hasonlóan a Királyfeszt minden programja ingyenes.

A Királyfeszten fellép Pál István Szalonna és Bandája (Forrás: patriotak.hu)

Az állandó programok reggel 9 órakor kezdődnek a Királyfeszten, amely idén egy feledhetetlen népzenei nagykoncerttel zárul: 17 órától a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Pál István Szalonna és Bandája lép színpadra, megidézve a Királydombon a Kárpát-medence autentikus zenevilágát.