A Hunyadiak korát keltik életre a Patrióták – visszatér a Királyfeszt

Két év kihagyás után a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően újra megvalósul a Patrióták népszerű szabadtéri rendezvénye, a Királyfeszt. A sokadalom programjában ezúttal is a hagyományőrzésé lesz a főszerep: a hagyományőrzők kitelepülésével újra megelevenedik a Hunyadi-kor hangulata a Rákosmezei Királydomb alatt sátrakkal, történelmi zászlókkal.
A III. Királyfeszt során a korhű viseletbe öltözött szereplők különleges hadi bemutatókkal és csatajátékokkal is készülnek, melyekbe a gyerekek is be tudnak majd kapcsolódni. A szervezők a műsor összeállításakor első helyen gondoltak a családosokra, így lesz solymászbemutató és állatsimogató is, valamint 10.30-as kezdettel történelmi bábszínház, 14.00 órától pedig vásári mesék szólítják meg a legkisebbeket.
A történelem és a hagyományok rajongóit egyszerre három kiállítás is várja a helyszínen: az egyik sátorban középkori és reneszánsz páncélokat lehet majd megtekinteni, emellett jelen lesz a Dicsőséges Királydomb tárlat, továbbá a Kincses Szerémség című fotókiállítás is bemutatkozik a nagyközönségnek.
A Királyfeszt idei házigazdája az ifjú népdalénekes generáció egyik legtehetségesebb tagja, a Junior Prima díjas Fekete Bori lesz, aki nemcsak műsorvezetőként, hanem népdalok előadásával is színesíteni fogja a sokadalmat. A NEA, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap részéről elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évekhez hasonlóan a Királyfeszt minden programja ingyenes.
Az állandó programok reggel 9 órakor kezdődnek a Királyfeszten, amely idén egy feledhetetlen népzenei nagykoncerttel zárul: 17 órától a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Pál István Szalonna és Bandája lép színpadra, megidézve a Királydombon a Kárpát-medence autentikus zenevilágát.
A hagyomány szerint a Rákos mezején megtartott középkori magyar országgyűlések központi helyszíne a Királydomb volt, amely a főváros X. kerületében, a mai Pilisi és Dorogi utcák között található. A Patrióták csapata azért igyekszik évről évre megszervezni a Királyfesztet, hogy a feledésbe merült nemzeti emlékhelyet visszahozzák a köztudatba. Az idei nagyrendezvény programjával és a Királydombbal kapcsolatos további információk a www.kiralydomb.hu oldalon olvashatók.