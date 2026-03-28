Szentendrei SkanzengasztrokulturálisErdélyfesztivál

Kóstolj bele Erdélybe! Ma robban be igazán a Taste of Transylvania fesztivál Szentendrén

Ma kap lendületet igazán a szentendrei skanzenben debütáló Taste of Transylvania fesztivál: a második napon már nemcsak bele lehet kóstolni Erdély sokszínű világába, hanem el is lehet merülni benne. Estére pedig a Bagossy Brothers Company koncertje koronázza meg az élményt.

Bényei Adrienn
2026. 03. 28. 9:32
Készül a juhtúrós bóc Fotó: Zoltán Havran
A Taste of Transylvania fesztivált eddig Erdélyben, a festői gyimesi lankák közt, a borospataki skanzenben rendezték meg. A rendezvény idén első alkalommal lépi át az országhatárt: március 27–29-ig Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységében mutatkozik be. A gasztrokulturális esemény különlegessége, hogy egyszerre mutatja meg Erdély öt meghatározó nemzetiségének – a magyar, román, szász, örmény és zsidó közösségeknek – gazdag és egymásra ható konyhakultúráját. A fesztivál így nem csupán ízeket, hanem történeteket és hagyományokat is kínál: egy olyan világot, ahol a savanykás levesek, a puliszka vagy épp a különleges fűszerezésű fogások mögött évszázados tudás húzódik meg.

A Taste of Transylvania fesztivál tökéletesen illeszkedik a skanzen küldetéséhez Fotó: Havran Zoltán

Cseri Miklós, a skanzen főigazgatója szerint a fesztivál tökéletesen illeszkedik az intézmény küldetéséhez. Mint mondta, a skanzen nem a múlt múzeumszerű konzerválására törekszik, hanem arra, hogy a paraszti kultúrában felhalmozott tudást a mai ember számára is értelmezhetővé tegye. – Azt keressük, hogy az a tudás, amit összegyűjtöttünk az étkezéstől a közösségépítésen át akár a gyógyításig, hogyan segítheti ma az életminőség javítását – fogalmazott. Hozzátette: 

a Taste of Transylvania által hozott kulturális és gasztronómiai sokszínűség tovább gazdagítja azt a képet, amelyet a skanzen a népi kultúráról közvetít.

A főigazgató abban bízik, hogy a csaknem 80 hektáros területen megrendezett esemény hosszú távon hagyománnyá válhat. 

Trucza Adorján, a Taste of Transylvania fesztivál szervezője arról beszélt, hogy a fesztivál nemcsak egy esemény, hanem egy gondolatiság hordozója, amelyet szeretnének minél több helyre eljuttatni.  

Sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne azt az élményt és szemléletet, ami Gyimesben megszületett, máshol is megmutatni. A Szentendrei Skanzennél méltóbb helyszínt nem is találhattunk volna az első nemzetközi kiadáshoz

– mondta. Elárulta azt is, hogy a jövőben butikfesztiválok formájában tervezik továbbvinni a koncepciót, így a Taste of Transylvania most hétvégén a látogatók szeme előtt válik nemzetközi rendezvénnyé. 

Az Örömfőzde ma is izgalmas párharcokat ígér Fotó: Havran Zoltán

Már teljes gőzzel zajlik a fesztivál: a látogatók egymás után fedezhetik fel az autentikus erdélyi ételeket, a modern gasztronómia újragondolt fogásait és a termelői vásár kínálatát is. A skanzen Erdély tájegysége nemcsak kiállítótér, hanem élő, illatokkal és ízekkel teli találkozási pont. A háromnapos rendezvény egyik leglátványosabb eleme, az Örömfőzde ma is izgalmas párharcokat ígér: Michelin-csillagos séfek és erdélyi főzőasszonyok mérik össze tudásukat ugyanazokból az alapanyagokból, megmutatva, hogyan fér meg egymás mellett hagyomány és innováció. Szombat délelőtt  két izgalmas csapat „csap össze”: az egyikben a különleges, édes máréfalvi lepényeiről híres Ilonka Rozália, vagyis Róza mama, valamint lánya és unokája, Piró és Zsófia, a másik csapatban pedig Zákány Dániel (Grillakadémia), Thür Ádám (Ikon) és Pásztori István (PI konyha) főznek majd párhuzamosan.

Az esztenát is megismerhetjük a fesztiválon Fotó: Havran Zoltán

Különleges élményt nyújt egy felépített esztena megtekintése. A KongoFarm munkatársai építették, ami egy kis farm a Hargita vulkanikus hegyeiben. Nyílt legelőkön, a természettel harmóniában nevelik az állatokat. Tejükből sajtot és más élelmiszereket készítenek, régi, helyi receptek és módszerek alapján. 

Nem erőltetjük a természetet, dolgozunk vele. A föld táplálja az állatokat, az állatok táplálnak minket, mi pedig visszaadunk valamit azzal, hogy életben tartjuk a talajt és a legelőket: ez egy olyan gyakorlat, amit minden nap folytatunk

– mondta el Tapuc Lorand. Részt vesznek egy génmegőrzési programban, amely a helyi, hagyományos szarvasmarha-, juh- és sertésfajtákra összpontosít. Ezek az állatok alkalmazkodtak a régió földjéhez és éghajlatához, és generációk óta itt nevelik őket. Azzal, hogy életben tartják ezeket a fajtákat és nap mint nap velük dolgoznak, segítik megőrizni a genetikai sokféleséget. Megkóstoltuk az egyik különlegességüket, a BĂRBÂNȚĐ sajtot, ami egy hagyományosan érlelt kéksajt. Bevallom, ilyen finomat még soha nem ettem. – Nagyapám régi receptje alapján készítjük, őshonos szarvasmarhafajták tejéből készül – árulta el Lorand. 

Különleges ízvilágot rejtenek a termékek  Fotó: Havran Zoltán

A gasztronómiai élményeket gazdag kulturális programok kísérik. A tegnapi 4S Street után ma este a Bagossy Brothers Company lép színpadra, amelynek zenéje éppúgy kötődik Erdélyhez, mint a fesztivál ízvilága.

Napközben szakmai beszélgetések, bemutatók és különleges programok várják az érdeklődőket: szó esik többek között az elmúlt évszázadok erdélyi receptjeiről, a főúri és paraszti konyha különbségeiről, de a fenntartható gasztronómia és az „ehető erdő” koncepciója is megjelenik. A látogatók így nemcsak fogyasztói, hanem megértői is lehetnek annak a gazdag kulturális örökségnek, amely Erdély konyháját formálta. A Taste of Transylvania egyik legnagyobb erénye, hogy túlmutat a klasszikus értelemben vett gasztrofesztiválokon. Itt a konyha nem pusztán ételek összessége, hanem identitás, közösség és történelmi emlékezet. Az olyan fogások, mint a puliszka vagy a különféle savanyított levesek, ma már új értelmezést kapnak: egyszerre idézik fel a múltat és illeszkednek a mai, tudatosabb táplálkozás világába. Vasárnap is érdemes visszatérni: a zárónap elsősorban a családokat szólítja meg, gyerekprogramokkal, mesével és koncertekkel. 

Aki tehát még nem indult el Szentendrére, annak most van itt az ideje: a Taste of Transylvania második napja már javában zajlik, az erdélyi ízek pedig készen állnak arra, hogy felfedezzük őket.

A fesztivál teljes nyitvatartási ideje alatt a Szentedre, buszpályaudvar és a Skanzen buszmegálló között húszperces váltásban különbuszok járnak. A fesztivál programja itt található. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
