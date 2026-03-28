Kóstolj bele Erdélybe! Ma robban be igazán a Taste of Transylvania fesztivál Szentendrén

A Taste of Transylvania fesztivált eddig Erdélyben, a festői gyimesi lankák közt, a borospataki skanzenben rendezték meg. A rendezvény idén első alkalommal lépi át az országhatárt: március 27–29-ig Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységében mutatkozik be. A gasztrokulturális esemény különlegessége, hogy egyszerre mutatja meg Erdély öt meghatározó nemzetiségének – a magyar, román, szász, örmény és zsidó közösségeknek – gazdag és egymásra ható konyhakultúráját. A fesztivál így nem csupán ízeket, hanem történeteket és hagyományokat is kínál: egy olyan világot, ahol a savanykás levesek, a puliszka vagy épp a különleges fűszerezésű fogások mögött évszázados tudás húzódik meg.

A Taste of Transylvania fesztivál tökéletesen illeszkedik a skanzen küldetéséhez Fotó: Havran Zoltán

A Taste of Transylvania fesztivál a skanzenben

Cseri Miklós, a skanzen főigazgatója szerint a fesztivál tökéletesen illeszkedik az intézmény küldetéséhez. Mint mondta, a skanzen nem a múlt múzeumszerű konzerválására törekszik, hanem arra, hogy a paraszti kultúrában felhalmozott tudást a mai ember számára is értelmezhetővé tegye. – Azt keressük, hogy az a tudás, amit összegyűjtöttünk az étkezéstől a közösségépítésen át akár a gyógyításig, hogyan segítheti ma az életminőség javítását – fogalmazott. Hozzátette:

a Taste of Transylvania által hozott kulturális és gasztronómiai sokszínűség tovább gazdagítja azt a képet, amelyet a skanzen a népi kultúráról közvetít.

A főigazgató abban bízik, hogy a csaknem 80 hektáros területen megrendezett esemény hosszú távon hagyománnyá válhat.

Trucza Adorján, a Taste of Transylvania fesztivál szervezője arról beszélt, hogy a fesztivál nemcsak egy esemény, hanem egy gondolatiság hordozója, amelyet szeretnének minél több helyre eljuttatni.

Sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne azt az élményt és szemléletet, ami Gyimesben megszületett, máshol is megmutatni. A Szentendrei Skanzennél méltóbb helyszínt nem is találhattunk volna az első nemzetközi kiadáshoz

– mondta. Elárulta azt is, hogy a jövőben butikfesztiválok formájában tervezik továbbvinni a koncepciót, így a Taste of Transylvania most hétvégén a látogatók szeme előtt válik nemzetközi rendezvénnyé.