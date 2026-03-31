Felbukkant egy Vajda-kollázs, amely új szempontokkal gazdagítja az életmű értelmezését

A Ferenczy Múzeumi Centrum hétfői közleménye szerint nemrégiben bukkant fel egy, a franciaországi periódushoz köthető montázs, amely témaválasztásában is atipikusnak tekinthető, így új szempontokkal gazdagítja a Vajda-életmű értelmezését.

Az alkotás minden bizonnyal Vajda Lajos franciaországi tartózkodása idején készült 1932 és 1933 között. A mű hordozója egy Dél-Franciaországot ábrázoló Michelin-térkép; hátoldalán egy versenybicikli körvonala bontakozik ki, Vajda karakteres, letisztult vonalvezetésével. A két kerék belsejében korabeli sajtófotókból kivágott montázsok jelennek meg, amelyek a legendás Tour de France epizódjait idézik fel.

Vajda Lajos hatása számos kortárs művész gondolkodásában és gyakorlatában tovább él. A kiállítás egyik terme azt kívánja bemutatni, miként ágaznak szét a Vajda szellemiségéből eredő művészi utak az 1980-as évektől napjainkig. El Kazovszkij a kisajátítás gesztusán keresztül formálta és írta át képregényszerű narratívává Vajda egyik, 1936-ban készült rajzát. Kovács Péter érzékeny, gesztusalapú, drámai rajzművészete szoros rokonságot mutat Vajda utolsó szénrajzaival, míg Birkás Ákos portréfestészethez fűződő, intellektuálisan összetett viszonya mély szellemi rokonságban áll Vajda ikonos képeivel. A legfiatalabb generációt képviselő Szemző Zsófia régi fotókat felhasználó, monumentális kollázsainak antropológiai gondolkodásmódja éppúgy az emberiség kollektív társadalmi tapasztalatairól és ambivalenciáiról mesélnek, mint Vajda Párizsban készült montázsai.

Vajda Lajos művei új megvilágításban

A Vajda Múzeum évről évre frissülő kiállításain tárja fel Vajda Lajos (1908–1941) életművének belső korszakait, eszmetörténeti összefüggéseit és a korabeli művészeti áramlatokkal való kapcsolódási pontjait, miközben teret ad a legújabb kutatási eredmények bemutatásának is – emelték ki a közleményben. Az utóbbi évek három tárlata minden alkalommal új megvilágításba helyezte az életművet. A negyedik és egyben záró fejezet, a Vajda és a posztmodern című tárlat szélesebb összefüggésben vizsgálja Vajda szellemi örökségének továbbélését a 20. század végének és a 21. század elejének művészetében.