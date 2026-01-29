A nemrégiben elhunyt Aknay János műveit is kiállítják Szentendrén

Baksai József, Bereznai Péter festőművészek; Sárkány Győző grafikusművész; Kalmár János és Szabó Tamás szobrászok, valamint a január 26-án elhunyt Aknay János festőművész elmúlt öt-tíz évben született munkáiból nyújt átfogó válogatást, a Ferenczy Múzeum Centrum új kiállítása a szentendrei MűvészetMalomban. Ez az időszak nemcsak az egyéni művészi út alakulását teszi láthatóvá, hanem érzékelteti az alkotók gondolkodását és kifejezésmódját meghatározó tematikus és formai irányokat is. A bemutatott műtárgyak így egyszerre kínálnak visszatekintést és új perspektívát, összefoglalva az elmúlt évtized legfontosabb művészi törekvéseit.

Aknay János alkotása

A hat művész különböző médiumokon és gondolkodásmódokon keresztül közelít az emlék és az anyag folyamatos párbeszédének vizsgálatához. A kiállítás egésze olyan intermediális, köztes zónát hoz létre, ahol az emlékezet fogalma nem közös formai megjelenésben bontakozik ki, hanem találkozási pontot jelöl; ahol a festészet, a fotó, a rajz és a szobrászat vizuális nyelvi megnyilvánulásai között kalandozva egyszerre válik érzékelhetővé a személyes múltak mélysége, a kozmikus terek nyitottsága, a formai rétegződés és átalakulás gazdag variációi és a mindennapi tapasztalatok finom lenyomatai.

Sárkány Győző alkotása

Baksai József festménye

A két kiállítótér közötti galériaszinten egy komplex multimédia- és múzeumpedagógiai tér fogadja a látogatókat, ahol a tárlaton szereplő alkotókkal készült videóinterjúk nyújtanak betekintést a művészi gondolkodás folyamataiba.

Ebben a közegben a látogatók nemcsak megfigyelőként, hanem aktív résztvevőként is kapcsolódhatnak az absztrakció világához: játékos és kísérletező feladatokon keresztül próbálhatják ki az absztrakció, az elvonatkoztatás különböző formáit, korosztálytól függetlenül, gyerekek és felnőttek számára egyaránt élményszerű alkotási lehetőséget teremtve.