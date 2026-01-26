Elhunyt Aknay János festőművész

Aknay János 1949. február 28-án született Nyíregyházán, művészeti tanulmányait a Debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben kezdte meg, majd 1962 és 1967 között Budapesten, a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanult, ahol Sebestény Ferenc volt a mestere. 1971-ben költözött Szentendrére, ahol haláláig élt és dolgozott.

Aknay János szentendrei műtermében. Fotó: Teknős Miklós

Aknay János művészete

1972-ben alapító tagja volt a szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak (1994-től Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület), amelynek 2004 és 2008 között elnöke is volt. Első önálló kiállításait a hetvenes évek első felében rendezte, 1976-ban a Fiatal Képzőművészek Stúdiója tagja lett.

Az elmúlt öt évtizedben a hazai és külföldi kiállítótermekben egyaránt állandó szereplője volt a csoportos tárlatoknak, az országos művészeti seregszemléknek.

Munkássága eggyé fonódott a szentendrei avantgárd hetvenes években kibontakozó, a Vajda Lajos Stúdióba tömörült fiatal művésznemzedék (fe Lugossy László, ef Zámbó István, Wahorn András, Bereznai Péter, Matyófalvi Gábor, Holdas György, Vincze Ottó) törekvéseivel. A csoport, amely számos művészeti irányzatot, ágazatot, kifejezésformát, műformát és műfajt integrált tevékenységébe (képzőművészet, zene, színház, irodalom, fotó, videó, akcióművészet, performansz, happening), tudatosan vállalta a Szentendre XX. századi művészetében a Vajda Lajos életműve által képviselt szellemi és esztétikai tradíciót és továbbvitelét.

Aknay János munkássága a szentendrei konstruktív-geometrikus művészeti hagyományhoz – így a Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál művészetével jellemezhető áramlathoz – erős szálakkal kapcsolódva, a hagyományos táblaképfestészet és grafika műforma- és műfaji keretein belül bontakozott ki.

Az elvont, geometrikus alakzatokra szervezett, jellegzetesen szentendrei építészeti motívumokat idéző kompozícióiban egyes korszakokban hangsúlyosan jelentek meg az archaikus rovásírásjelek, majd képeinek központi jelentőségű kifejezőelemévé vált az angyalmotívum, amely hol naturális, hol elvonatkoztatásba hajló megjelenítéssel illeszkedett képi világába.