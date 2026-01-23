Valentino búcsúztatásán együtt hajtott fejet a divatvilág

Az olasz főváros egyik legnagyobb temploma, a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri-bazilika teljesen megtelt Valentino Garavani búcsúztatására. A bazilika egyik felében a tervező alapította divatház dolgozói foglaltak helyet, köztük azok a névtelen munkatársak, akik évtizedeken át szoros együttműködésben végezték munkájukat Valentinóval. Az első sorban foglalt helyet a kilencvenhárom évesen elhunyt Valentino társa Bruce Hocksema, mindenkori jobbkeze és vállalkozótársa, Giancarlo Giammetti és Alessandro Michele, a divatház jelenlegi kreatív igazgatója.

Valentino Garavani olasz divattervező gyászszertartása. Fotó: Europress/AFP/Stefano Rellandini

Elbúcsúztatták Valentino Garavani olasz divattervezőt

A többi padsorban az olasz és nemzetközi politikai, kulturális és sportélet képviselői ültek, valamint a divatvilág nagy nevei. A gyászszertartáson mások mellett részt vett Anna Fendi az azonos nevű divatház alapítója, Donatella Versace, a szintén divatmárkájáról ismert Tom Ford, valamint Anna Wintour az ikonikus Vogue magazin korábbi igazgatónője, François-Henri Pinault francia divatvállalkozó, Anne Hathaway és Elizabeth Hurley színésznők, Eleonora Abbagnato balettművész, Olivia Palermo divat-influenszer.

Sophia Loren virágkoszorút küldött a templomba, „mindig a szívemben leszel”-felirattal. Az egykori top modell, a Valentino egyik múzsájaként ismert Claudia Schiffer pedig egy szál vörös rózsát helyeztetett a divattervező koporsójára, amelyet Valentino akarata szerint többnyire fehér virágok fedtek.

A szertartás Mozart Requiemjének Lacrimosa tételével vette kezdetét, és Puccini Gianni Schicchi című operája O mio babbino caro áriájával ért véget, de Schubert Ave Mariája is felcsendült.

Kedves Valentino, köszönjük, hogy megteremtetted a szépséget

– mondta homíliájában a szertartást bemutató Pietro Guerini atya.

Anne Hathaway színésznő Valentino temetésén. Fotó: Europress/AFP/Stefano Rellandini

Azok, akik nem fértek be a templomba, a bazilika előtti térről követték a misét. Közülük többen korábban Valentino ravatalánál rótták le kegyeletüket: a divatház római székházában felállított koporsóhoz az utóbbi két nap alatt közel tízezren látogattak el.

A tömegben álló Piera, aki a hetvenes években Valentinónál varrónőként dolgozott, úgy nyilatkozott, a mester sohasem feledkezett meg azokról, akik szabászatában a precíz, aprólékos munkát végezték.