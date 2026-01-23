gyászszertartástemetésRómaValentinodivatdivatház

Valentino búcsúztatásán együtt hajtott fejet a divatvilág

Sophia Loren virágkoszorút, Claudia Schiffer egy szál vörös rózsát küldött Valentino gyászszertartására, amelyen az általa alapított divatház varrónői és a nemzetközi divat- és művészvilág nagy nevei is részt vettek Rómában pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 17:03
Valentino Gavarani olasz divattervező gyászszertartása Rómában Forrás: Europress/AFP/Valentino Press Office
Az olasz főváros egyik legnagyobb temploma, a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri-bazilika teljesen megtelt Valentino Garavani búcsúztatására. A bazilika egyik felében a tervező alapította divatház dolgozói foglaltak helyet, köztük azok a névtelen munkatársak, akik évtizedeken át szoros együttműködésben végezték munkájukat Valentinóval. Az első sorban foglalt helyet a kilencvenhárom évesen elhunyt Valentino társa Bruce Hocksema, mindenkori jobbkeze és vállalkozótársa, Giancarlo Giammetti és Alessandro Michele, a divatház jelenlegi kreatív igazgatója.

Relatives carry the coffin of the late Italian fashion designer Valentino Gavarani after the funeral ceremony at the Basilic of Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rome on January 23, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Valentino Garavani olasz divattervező gyászszertartása. Fotó: Europress/AFP/Stefano Rellandini

Elbúcsúztatták Valentino Garavani olasz divattervezőt

A többi padsorban az olasz és nemzetközi politikai, kulturális és sportélet képviselői ültek, valamint a divatvilág nagy nevei. A gyászszertartáson mások mellett részt vett Anna Fendi az azonos nevű divatház alapítója, Donatella Versace, a szintén divatmárkájáról ismert Tom Ford, valamint Anna Wintour az ikonikus Vogue magazin korábbi igazgatónője, François-Henri Pinault francia divatvállalkozó, Anne Hathaway és Elizabeth Hurley színésznők, Eleonora Abbagnato balettművész, Olivia Palermo divat-influenszer.

Sophia Loren virágkoszorút küldött a templomba, „mindig a szívemben leszel”-felirattal. Az egykori top modell, a Valentino egyik múzsájaként ismert Claudia Schiffer pedig egy szál vörös rózsát helyeztetett a divattervező koporsójára, amelyet Valentino akarata szerint többnyire fehér virágok fedtek.

A szertartás Mozart Requiemjének Lacrimosa tételével vette kezdetét, és Puccini Gianni Schicchi című operája O mio babbino caro áriájával ért véget, de Schubert Ave Mariája is felcsendült.

Kedves Valentino, köszönjük, hogy megteremtetted a szépséget

– mondta homíliájában a szertartást bemutató Pietro Guerini atya.

US actress Anne Hathaway (C) leaves the funeral ceremony for the late Italian fashion designer Valentino Gavarani at the Basilic of Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Rome on January 23, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
 Anne Hathaway színésznő Valentino temetésén. Fotó: Europress/AFP/Stefano Rellandini

Azok, akik nem fértek be a templomba, a bazilika előtti térről követték a misét. Közülük többen korábban Valentino ravatalánál rótták le kegyeletüket: a divatház római székházában felállított koporsóhoz az utóbbi két nap alatt közel tízezren látogattak el.

A tömegben álló Piera, aki a hetvenes években Valentinónál varrónőként dolgozott, úgy nyilatkozott, a mester sohasem feledkezett meg azokról, akik szabászatában a precíz, aprólékos munkát végezték.

Elmondta, hogy Valentino kreációi minden munkafázisát személyesen követte. A titka a szakmai tudás, a türelem és a szépség szeretete volt.

Az olasz divat szeptemberben a király Giorgio Armanit búcsúztatta, most a császár Valentinót, akinek távozásával a második világháború utáni Olaszország kora zárult le.

US fashion designer Tom Ford leaves the funeral ceremony for the late Italian fashion designer Valentino Gavarani at the Basilic of Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Rome on January 23, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Tom Ford is részt vett Valentino búcsúztatásán. Fotó: Europress/AFP/Stefano Rellandini

Valentino nevéhez fűződik az Alta Moda megteremtése, és az olasz divat megismertetése a világ minden részében.

Az olasz divatkamara adatai szerint az olasz divatipar tavaly több mint kilencvenkét milliárd euró forgalmat bonyolított, ami a nemzeti össztermék öt százalékával egyenlő, csaknem százötvenezer vállalatot tart fenn és ötmillió munkahelyet biztosít.

Valentino Garavanit a Prima Porta római temetőben, a családi kriptában helyezik örök nyugalomra.

 

