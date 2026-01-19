Meghalt Valentino Garavani, a legendás olasz divattervező

A Valentino luxusmárka és divatház alapítója szerettei körében halt meg hétfőn római otthonában – áll a Valentino Garavani és Giancarlo Giammetti Alapítvány Instagram-oldalán.

Valentino halálával egy korszak zárult le a divatban ( Forrás: fspespana.com)

Valentino Garavani nemcsak állandó útmutatásként és ihletként szolgált mindannyiunk számára, de a fény, kreativitás és távlatok igazi forrásaként – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint

a ruhatervezőt a Piazza Mignanellinél fogják felravatalozni szerdán és csütörtökön, a gyászszertartás január 23-án pénteken lesz Az angyalok és mártírok Szűz Máriájának bazilikájában Rómában.

Valentino 1932. május 11-én született az észak-olaszországi Vogherában. Párizsban tanult, többek között az École des Beaux-Arts-on és a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-nél. Hazatérve 1960-ban, partnere, Giancarlo Giammetti oldalán indította el saját márkáját. Elegáns haute couture és kifinomult ready-to-wear kollekcióival rövid időn belül nemzetközi elismerést szerzett.

A jellegzetes „Valentino-vörös” a divattörténet egyik legikonikusabb árnyalatává vált.

A világ leghíresebb nőit öltöztette Elizabeth Taylortól és Audrey Hepburntől Jackie Kennedyn át a vörös szőnyeg kortárs sztárjaiig.

Esztétikája és hatása meghatározó szerepet játszott a haute couture és a luxusdivat alakulásában a 20. század második felében.

Bár 2008-ban visszavonult a kreatív igazgatói pozícióból, a divat világában továbbra is megbecsült és keresett személyiség maradt. Rendszeresen feltűnt divatbemutatókon és rangos társasági eseményeken.