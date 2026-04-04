Kigolyózták Viggo Mortensent Aragorn szerepéből – más színész játssza a híres Vándort az új Gyűrűk Ura-filmben

A történet a J. R. R. Tolkien által megalkotott Gyűrűk Ura-világ egy eddig vásznon nem látott szeletét dolgozza fel, amely időrendben A hobbit és A gyűrű szövetsége eseményei között játszódik. A cselekmény középpontjában Gandalf megbízása áll, aki arra kéri Aragornt, hogy találja meg a titokzatos Gollamot, még mielőtt Szauron sötét erői ráakadnának. Mivel a filmben Aragornnak egy jóval fiatalabb énjét kell megjeleníteni, a produkció úgy döntött, hogy egy harmincas éveiben járó színésznek adják át a stafétát.

Gollam a Gyűrűk Ura történet igazi bajkeverője

Bár Viggo Mortensen korábban nyitottnak mutatkozott a visszatérésre – amennyiben az logikus a történet és saját életkora szempontjából –, a legfrissebb hírek szerint a váltás elkerülhetetlenné vált. Andy Serkis elmondta, hogy bár tisztában van a nézők aggodalmával, elkötelezettek amellett, hogy megtalálják a méltó utódot az ikonikus szerepre.