Kigolyózták Viggo Mortensent Aragorn szerepéből – más színész játssza a híres Vándort az új Gyűrűk Ura-filmben

Hivatalossá vált a hír, amelyre a rajongók hónapok óta gyanakodtak: a készülő The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Vadászat Gollamra) című filmben már nem Viggo Mortensen alakítja Aragorn karakterét. A hírt a film rendezője és sztárja, Andy Serkis erősítette meg, jelezve, hogy a casting már javában zajlik.

2026. 04. 04. 18:02
A történet a J. R. R. Tolkien által megalkotott Gyűrűk Ura-világ egy eddig vásznon nem látott szeletét dolgozza fel, amely időrendben A hobbit és A gyűrű szövetsége eseményei között játszódik. A cselekmény középpontjában Gandalf megbízása áll, aki arra kéri Aragornt, hogy találja meg a titokzatos Gollamot, még mielőtt Szauron sötét erői ráakadnának. Mivel a filmben Aragornnak egy jóval fiatalabb énjét kell megjeleníteni, a produkció úgy döntött, hogy egy harmincas éveiben járó színésznek adják át a stafétát.

Bár Viggo Mortensen korábban nyitottnak mutatkozott a visszatérésre – amennyiben az logikus a történet és saját életkora szempontjából –, a legfrissebb hírek szerint a váltás elkerülhetetlenné vált. Andy Serkis elmondta, hogy bár tisztában van a nézők aggodalmával, elkötelezettek amellett, hogy megtalálják a méltó utódot az ikonikus szerepre. 

A kiszivárgott információk szerint a casting legfőbb esélyese a brit Leo Woodall lehet, aki az utóbbi időben olyan sorozatokkal hívta fel magára a figyelmet, mint A Fehér Lótusz és az Egy nap, sőt ő alakította Bridget Jones fiatal szerelmét a Bridget Jones: Bolondulásig című alkotásban.

A film stábja egyébként a folytonosság jegyében több ismerős arcot is felsorakoztat: Peter Jackson producerként tér vissza, és komoly esély van rá, hogy Ian McKellen (Gandalf) és Elijah Wood (Frodó) ismét feltűnik a képernyőn. A produkció forgatása 2026-ban veszi kezdetét, a mozipremiert pedig 2027 decemberére tervezik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
