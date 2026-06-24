Virágh András Gábor: A kortárs zene a jelenkor legpontosabb lenyomata

– Orgonaművészként és zeneszerzőként egyaránt aktív. Hogyan gazdagítja egymást ez a két szerep, és miből merít inspirációt az alkotáshoz?

– A kettő elválaszthatatlan egymástól, és nem is tudna nem hatni egymásra. Előadóművészként zeneszerzői szemmel is tudok közelíteni egy darabhoz, zeneszerzőként pedig egészen másképp viszonyulok azokhoz a művekhez, amelyeket előadóként megszólaltatok.

Nagyon fontos nekem, hogy közvetlen, fizikai kapcsolatban legyek a hangokkal. Éppen ezért sokat jelent nekem az orgonálás. A liturgikus szolgálat bizonyos értelemben a két szerep találkozása: előadóművészként jelen vagyok, ugyanakkor a rögtönzés – amely a katolikus liturgia fontos része – zeneszerzői gondolkodást is igényel.

Korábban talán erősebben érződött a műveimen az orgonista szemlélet, de azt gondolom, hogy mára már meg tudtam haladni ezt a régi adottságomat. Ugyanakkor zeneszerzőként kifejezetten felszabadító élmény olykor félretenni a saját zenémet, és eljátszani például egy Bach-művet. A sok új hang és zenei kérdés után az orgonálás egyszerre kikapcsolódás és inspirációforrás is. Az ihlet nagyon sokféle helyről érkezhet. Bach zenéje vagy más művészeti ágak ugyanúgy inspirálnak, mint egy hétköznapi hangélmény: egy busz lengéscsillapítójának ritmikus nyikorgása vagy egy műhelyből kiszűrődő hang. Ösztönösen figyelek ezekre. De inspirálhat az égbolt színe, egy illat vagy akár egy mozdulat is. Sokszor, amikor zenét hallgatok vagy játszom, történetekké, képekké alakítom magamban a hangokat. Számomra a zene mindig valamilyen belső narratívát hordoz.

– Mit gondol, a történetmesélés tekintetében van rokonság a filmzene és a kortárs komolyzene között?

– A filmzene természetesen más műfaj, hiszen az úgynevezett alkalmazott zenék közé tartozik, mégis rendkívüli ereje van. Sok szempontból különbözik egy önálló koncerttermi műtől, ugyanakkor a lényeg ugyanaz: a zenének valamilyen történetet kell hordoznia, olyan érzelmi vagy gondolati tartalmat, amelyhez a hallgató kapcsolódni tud. Ezt gyakran a keresztlányaimon is figyelem. Amikor meghallgatják a műveimet, érdekel, milyen képeket, érzéseket vagy asszociációkat indít el bennük a hallott zene. Számomra ez is sokat elárul arról, hogy működik-e egy darab.

A filmzene és a kortárs komolyzene tehát más közegben és más technikai feltételek között születik, de ugyanúgy képes történeteket mesélni. Éppen ezért nem szeretem azokat a leegyszerűsítő szembeállításokat, amelyek szerint a kortárs zene szükségszerűen nehezen befogadható.

Bach zenéjében is találunk merész, olykor kifejezetten disszonáns hangzásokat, amelyek a saját kortársainak nehezen befogadhatók voltak. A kérdés nem az, hogy egy zene mikor született, hanem az, hogy van-e mondanivalója, és képes-e megszólítani a hallgatót.