Elvarázsol a roma kultúra életszeretete

Rostás Mihály „Mazsi” (a Lakatos Mónika és a Romengo és a MazsiMó – GipsyMó zenekarok alapítója és zenekarvezetője Fotó: Mirkó István

A nemzetközi cigány dal napját megelőzi a Lakatos Mónika Folk7Fesztivál és Workshop és a Balaton GipsyFest, melyről az énekesnő lapunknak elmondta: – Július 31-én kezdődik és augusztus 3-ig tart a négynapos workshop. Majd érdemes lesz maradni, hiszen utána a Balaton GipsyFest következik három napon keresztül. A workshopra olyanokat várunk, akik szeretik a cigányzenét, a cigány kultúrát és szeretik a Balatont, és van kedvük egy igazán jó társaságban, kellemes hangulatban eltölteni egy-két napot a víz mellett és este egy nagyot bulizni. Ilyenkor lehet érdeklődni a kultúránk olyan részei iránt, amit egyébként az érdeklődők nem tudnak, nem ismernek, vagy egy-egy szöveg mondanivalóját nem értik százszázalékosan, ezért nem tudják átélni teljes egészében a mondanivalót. Itt jó sok eszmecserére lehet számítani az autentikus dallamok mentén, és átérezni, miért dalokban írjuk meg könnyebben azt ami bennünk van, ami az üzenet – folytatta Lakatos Mónika, majd kiemelte:

– Itt cigányok és nem cigányok valóban tudnak kapcsolódni egymással. Megismerhetik a világunkat, amibe mi beleszülettünk, benne élünk, és arra is fény derül, miért is könnyebb nekünk cigány nyelven megszólaltatni a dalokat.

Amit még fontosnak tartott a Kossuth-díjas énekesnő elmondani a programról, hogy összművészeti produkció keretein belül még táncot is tanulhatnak a cigány kultúra iránt érdeklődők.