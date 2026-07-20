Rangos külföldi kiállításokon mutatkoznak be a magyar kortárs művészek

Forrás: MMA

A kortárs magyar képzőművészet spirituális kérdései jelennek meg a lisszaboni São Vicente de Fora kolostor múzeumában látható Dum spiro spero… (Míg lélegzem, reménykedem…) című kiállításon. A tárlat a 2025-ös jubileumi szentév programjaként indult a Római Magyar Akadémián, majd a spanyolországi Santo Domingo de Silos-i kolostorban folytatódott.

A portugál fővárosban tizenkét akadémikus művész huszonhat alkotása látható szeptember 30-ig.

A válogatás központi témája a remény, a hit és a közösség ereje: a művek azt vizsgálják, hogyan kapcsolódhatnak a spirituális hagyományok a 21. század emberének kérdéseihez. A kiállítás kurátora Baksai József képzőművész, az MMA rendes tagja, társkurátora Kállai Katalin író. A bemutató az MMA és a lisszaboni magyar nagykövetség együttműködésében, a Külügyminisztérium és a São Vicente de Fora kolostor támogatásával valósult meg. A lisszaboni szereplést követően a tárlat következő állomása az eszéki Waldinger Galéria lesz.