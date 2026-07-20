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Rangos külföldi kiállításokon mutatkoznak be a magyar kortárs művészek

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A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a nyári időszakban három rangos külföldi kiállítással mutatja be a kortárs magyar művészet sokszínűségét Bécsben, Münchenben és Lisszabonban. A tárlatok különböző korszakokat és művészeti megközelítéseket kapcsolnak össze: a generációk közötti párbeszédtől a barokk jezsuita színházi hagyományokon át a hit, a remény és a spiritualitás kortárs művészeti megjelenítéséig.

Magyar Nemzet
2026. 07. 20. 6:30
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Forrás: MMA

A kortárs magyar képzőművészet spirituális kérdései jelennek meg a lisszaboni São Vicente de Fora kolostor múzeumában látható Dum spiro spero… (Míg lélegzem, reménykedem…) című kiállításon. A tárlat a 2025-ös jubileumi szentév programjaként indult a Római Magyar Akadémián, majd a spanyolországi Santo Domingo de Silos-i kolostorban folytatódott. 

A portugál fővárosban tizenkét akadémikus művész huszonhat alkotása látható szeptember 30-ig. 

A válogatás központi témája a remény, a hit és a közösség ereje: a művek azt vizsgálják, hogyan kapcsolódhatnak a spirituális hagyományok a 21. század emberének kérdéseihez. A kiállítás kurátora Baksai József képzőművész, az MMA rendes tagja, társkurátora Kállai Katalin író. A bemutató az MMA és a lisszaboni magyar nagykövetség együttműködésében, a Külügyminisztérium és a São Vicente de Fora kolostor támogatásával valósult meg. A lisszaboni szereplést követően a tárlat következő állomása az eszéki Waldinger Galéria lesz. 

 

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