„Annyira örülök, hogy ezt olvashatom“ – válasz érkezett Krasznahorkai László ellentmondásos nyílt levelére a Magyar Művészeti Akadémia elnökétől
Válaszolt a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Krasznahorkai László nyílt levelére, miszerint a Nobel-díjas író nem fogadná el a Nemzet Művésze címet, ha az akadémia jelölné az elismerésre. Krasznahorkai döntését azzal indokolta, hogy a magyar művészeti élet megosztottságát mindaddig elfogadhatatlannak tartja, amíg az alkotók nem tudnak felülemelkedni a szembenálláson. Az MMA válaszlevelét változtatás nélkül közöljük.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Emlékszik még Tony Petrocellire? Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!