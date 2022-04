Építőkockák

Fotó: Főmterv Látótér Az Ars Hungarica című művészettörténeti folyóirat 2011/1. számában olvasható pár soros életrajz szerint Domonkos Endre 1925-ben született, és 1991-ben hunyt el. 1952 és 91 között volt a Főmterv műszaki fényképésze, de ezzel párhuzamosan 1963 és 1969 között a Művészettörténeti Dokumentációs Központ, 69-től 71-ig az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja fotósaként is dolgozott. A róla szóló cikkek elsősorban műtárgyfotósként tartják számon, de megemlítik, hogy több egyéni és csoportos kiállítása volt. A Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 2020-as számában szerepel egy Hidvégi Máté által írott tanulmány, amely megemlíti: Domonkos Endre baráti körében több festő is akadt – például Anna Margit, Böhm Lipót, Kondor Béla –, a műtermeikről készített dokumentumfelvételei szintén fontosak. (A baráti kör összetétele feltehetőleg annak tudható be, hogy a fényképész a neves művészettörténész, Dávid Katalin húgát vette feleségül.) Arról, hogy milyen benyomásokat őriz egykori főmterves kollégájáról, tanítványa, Szikszay Ágnes mesél: – Halála után én lettem Bandi bácsi utóda, ő is ezt szerette volna. Többször megmutattam neki a felvételeimet. Sosem bírált bántón vagy megsemmisítőn, ez idegen volt a habitusától – halk szavú, kedves, udvarias ember volt. Amikor meglátta valamelyik képemet, csak annyit mondott: „Legközelebb próbáljon meg három lépéssel odébb menni!” Erre máig emlékszem. Így adta tudtomra, hogy a fotós először körülnéz, átgondolja, mit szeretne, és csak utána veszi elő a fényképezőgépet. Domonkos Endre nemcsak másoktól várt körültekintő munkát, de saját magától is: a Főmtervnek készített, több mint százezer felvételének valamennyi negatívján precízen feltüntette, mikor és hol készültek, és olyan további azonosítójelekkel látta el, melyek segítségével könnyen áttekinthette az egyre gyarapodó kollekciót. És bár a napi munka könnyen lélektelen robottá válhatott volna számára, általában nem pusztán műszakifotós-fejjel dolgozott: – Képei művészi látásmódról és tudatos komponálásról árulkodnak. Általában nemcsak azt mutatják be, hogy egyik irányból elment a busz, a másikból jön a villamos, de egy csinos menyecske is feltűnik rajtuk… Igazán segítőkész volt, sokat tanultam tőle – olyan volt számomra, mintha a második apám lett volna – mondja Szikszay Ágnes.