Hét csapás

A koronavírus-járvány következtében megszakadt ellátási láncokat csak hellyel-közzel sikerült helyreállítani. Többek közt ezért is érintette az élelmiszerárakat a száguldó infláció. Tavaly erre jött az energiaválság, amikor elszálltak az üzemanyagok árai. A nagyokosok előálltak azzal az ötlettel, hogy tekerjük vissza egy picit a fűtésszabályozót, ezzel a mozdulattal rengeteget spórolhatunk.

Ez a nemzedék nem erre volt szocializálódva, különösen Nyugat-Európában, ahol pénzért minden meg lehetett venni. De mi lesz az ugyancsak energiaigényes iparral és az élelmet adó mezőgazdasággal? Ez utóbbi esetében a traktorokat, kombájnokat nem lehet lejjebb tekerni. Nemcsak ez növeli meg az árakat, hanem a termékek szállítása is, így már tavaly megindult az árnövekedés.

Aztán ott van a műtrágyagyártás, a világtermelés úgy 15 százalékát, mintegy ötvenmillió tonnát Oroszország adja. Ez rendkívül energiaigényes iparág, a gyártáskor főleg gázt használnak fel, az energiaválság következtében itt szálltak el leginkább az árak. Volt olyan amerikai műtrágyagyártó, amely visszafogta a termelését, de Nyugat-Európában is ez van napirenden.

Brazíliá­tól egészen Texasig ezzel a problémával küzdenek. Van, ahol a földművelők átállnak kevesebb adalékanyagot és növényvédő szereket igénylő fajták termesztésére. De ugyanúgy gond a takarmánynövények, gyomirtó szerek, vetőmagok egekbe szökő ára is.

Ha a gazdák nem használnak elegendő műtrágyát, vagy nem védik meg a károkozóktól vegyszerekkel a növényeket, akkor kevesebb és silányabb termést tudnak betakarítani. Ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a piacon drágábban vesszük meg a ráadásul nem is oly vonzó gyümölcsöt, zöldséget.

Ezzel – ha nem is örömmel, de – megbékélünk. Az már teljesen más helyzet, amikor egyszerűen nincs pénze a polgárnak a mindennapi betevőre, és átveszi az éhség az uralmat az agy felett. Az ENSZ világélelmezési programjának jelentése szerint a koronavírus hatására a Föld nyolcmilliárd lakosából úgy nyolcszázmillió szorul élelmiszersegélyre. Már most látszik, hogy ez a szám az orosz–ukrán háború miatt havonta vagy tízmillióval növekszik, és hol van még a vége. A legkritikusabb helyzetben lévők, az alultápláltak és éhezők serege pillanatok alatt elérheti az egymilliárd főt.

Vajon meddig tudja finanszírozni a nemzetközi közösség az ellátásukat? Mert ha erre nem képes, akkor jön az éhséglázadások korszaka, amelyeket vagy vaskézzel levernek, vagy az éhes tömegek tüntetésének hatására rezsimek tűnnek el a süllyesztőben. Az elmúlt időszakban Marokkóból, Srí Lankáról, Libanonból érkeztek hírek jelentősebb megmozdulásokról, de ez csupán a kezdet.

Miért okoz ekkora gondot az ukrán és orosz gabonaszállítmányok elmaradása? Két fajsúlyos exportáló országról beszélünk, együttesen a világ gabonakivitelének harminc százalékát, a kukorica 17, az árpa 32 százalékát adják, uralják a takarmánypiacot is, a napraforgóolaj 75 százaléka tőlük jön. A vevők zöme észak-afrikai és közel-keleti ország, és nem a leggazdagabbak: Egyiptom, Algéria, Marokkó, Libanon.

Aztán ott vannak a hosszú háborús válságokkal küzdő államok, mint Jemen, Szíria, Dél-Szudán, Etiópia. A tálib uralom alatt álló Afganisztán is idetartozik, egyes hírek szerint itt már a lakosság fele, 23 millió afgán éhezik.

Szinte teljes külföldi gabonaszükségletét Ukrajnától vagy Oroszországtól szerzi be Örményország, Mongólia, Kazahsztán, Eritrea. A nagy vásárlók, Törökország, Egyiptom, Banglades, Irán sincsenek irigylésre méltó helyzetben, amelyek mintegy hatvan százalékban függnek a két háborús fél gabonakivitelétől.

A világ legnagyobb búzatermesztője és -fogyasztója, Kína is gondokkal küszködik. A tavalyi nagy áradások miatt a búzamezők harmadán vetési problémákról számoltak be. De Kínának nem kell ellátási gondokkal küzdenie. Egyrészt az ő költségvetését nem rázza meg, ha drágábban kell beszereznie a készletét. Az Egyesült Államokból, Ausztráliából is hajlandó búzát venni. És ott van az éppen ilyen nehéz időkre félretett raktárkészlete, 130 millió tonna, amely akkora mennyiség, hogy egy évre elegendő a hatalmas országnak.

A szibériai időjárásnak ellenálló miniatűr alma az oroszországi Jakutszkban. Léptékváltás? Fotó: Reuters

Pekingben jól emlékeznek az éhínségre. De tanulságos megnézni, hogy miként is állunk a készletekkel, amellyel ki tudnának bújni az országok a nyakuk köré tekeredő hurokból. Búzából 280 millió tonna van a világ silóiban, ez az éves fogyasztás harmada. Indiában 25-30 millió tonna, hasonló mutatókkal rendelkezik az Egyesült Államok is.

Az Európai Unió tízmillió tonnát tart raktárakban, ami a 450 millió európai polgárnak csupán egy hónapra elég. Bátor ez a hozzáállás – vélik szakértők, de azt is hozzáfűzik, hogy bámulatosan könnyed vagy épp meglepően naiv. Ez a magatartás azt tükrözi, hogy a 27 EU-s tagországgal nem történhet semmi baj. És ha mégis?

Amikor Oroszországban 2000-ben Vlagyimir Putyin átvette a hatalmat, három fő gazdasági területre összpontosított. Ezek a gáz- és hadiipar, valamint a mezőgazdaság.

Enni és fűteni kell, hozzá jön még a katonai erő, amely biztonságot ad. Az elmúlt húsz évben be is jöttek a várakozásai. Európa orosz gáz nélkül elképzelhetetlen. Vagyis elképzelhető, de semmiképp sem ugyanaz. Oroszország mezőgazdasági termékekből önellátó – jelentette ki a minap az ország elnöke egy konferencián.

Ilyenformán nemhogy nem érinti a jelenleg kibontakozó válság, hanem az egyik legnagyobb haszonélvezője lehet. A fejlesztendő hadiipar ezekben a pillanatokban vizsgázik. A szakértők szerint az oroszok csak második vonalbeli fegyvereket vetettek be, lebecsülve az ellenséget.

A nyugati világ gazdasági szankcióit nehéz lesz kijátszani, de azért nem kell alulértékelni az oroszok találékonyságát. Kicsit keményebb munkával, különösen ilyen ínséges időben, de találnak vevőt a termékeikre. A búza 190 millió tonnás világexportjából 38 millió tonna Oroszországból jön, úgy 12 milliárd dollárral gazdagítva a moszkvai költségvetést.

Más gabonafélékből is jelentős a kivitele, sőt a kaukázusi térségből gyümölccsel látja el az arab világot.

A Fekete-tenger partján, a Kercsi-szorosnál lévő, felújított Kavkaz és Taman kikötőkből indulnak a szállítóhajók megpakolva mezőgazdasági termékekkel.

De mi lesz a világ legjobb termőföldjével rendelkező Ukrajnával? A háború előtt a világ napraforgó-termelésében vezető helyet vívott ki magának, de a különböző gabonafélék – búza, árpa, repce, kukorica – terén is ott van a világ élvonalában.

Ukrajnában a tavaszi vetések zöme a háborús körülmények miatt elmaradt. Az őszi vetés gond nélkül lezajlott, ám ha a háború kitart egészen nyárig, akkor talán a Dnyepertől nyugatra lévő területeken le tudják aratni a termést. Feltéve, ha lesz munkaerő. Jelenleg ötmillió ember – főleg nő és gyermek – hagyta el Ukrajnát, de a belső bevándorlók száma is, akik kénytelenek voltak más lakhelyre költözni, már nyolcmillió felé közelít.

Közben az életerős férfiakra a fronton van szükség. Még az se biztos, hogy egyáltalán lesz-e üzemanyag a mezőgazdasági gépekhez. A Fekete-tengeren az orosz hadiflotta az ukrán hajók előtt sikeresen elvágta a kihajózás lehetőségét.

Ha lenne is mit exportálni, akkor nagy valószínűséggel rajtuk maradna. Ez különösen aggasztja a Magreb- és közel-keleti államokat. Az éves átlagfogyasztás kenyérből egy főre világméretekben hatvan kilogramm.