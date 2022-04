Meddig érhet a korrupció?

Curilla volt eredetileg az Isten malmai elnevezésű akció vezető nyomozója is, Durka pedig a SIS, a szlovák titkosszolgálat egykori igazgatóját, Vladimír Pcolinskyt korrupcióval gyanúsította meg. Az ügy bonyolultságát mutatja, hogy a két NAKA-tiszt elfogásukat megelőzően az egységükkel éppen az őket meggyanúsító belügyi vizsgálókat vették célkeresztbe, mivel felmerült annak a gyanúja, hogy több rendőr bűnszervezetet alkotva szabotálni akarta a politikai és maffiaszálakkal is rendelkező bűnesetekkel kapcsolatos nyomozásokat.

Curilláék ellen egyébként éppen az a Ján Kalavsky tett terhelő vallomást, akit a napokban nemzetközi körözés alapján fogtak el Bosznia-Hercegovinában, és akit a rendőrháború egyik kulcs­szereplőjének tartanak. Kalavsky a NAKA-n belül az operatív egységek vezetője volt, majd a belügyi belső ellenőrzés beépített embereként gyűjtött információkat társai ellen. Később azonban olajra lépett, mert felmerült a gyanú vele szemben, hogy csúszópénzt fogadott el egy Tigris néven ismert vállalkozótól. Az üzletember szerint Kalavsky bosszút akart állni Curillán és Pavol Durka nyomozón, mégpedig azért, mert eljárást indítottak Peter Kosc maffiózó ellen, akit nem mellesleg azzal is meggyanúsítottak, hogy megvesztegetett egy magas beosztású ügyészt. ­Állítólag a Kosc elleni akció annyira feldühítette Kalavskyt, hogy elhatározta, tanúkat szerez, akik vallomásaikkal nehéz helyzetbe fogják hozni a nyomozókat.

Visszatérve az interjúhoz, abban a főkapitány a saját emlékeiről is beszélt, hiszen az előző rendőri vezetés idején őt és csapatát is megpróbálták ellehetetleníteni:

Káromkodtunk mi is, amikor magunk között voltunk, amit lehet, akkor fel is vettek, és lehet, hogy majd ellenem is felhasználják majd, hogy milyen bunkó vagyok, mert olyan kifejezéseket használtam akkor… Akkoriban volt olyan időszak, hogy csapkodtuk az ajtókat, dühösen jártunk be a munkahelyünkre, mert ki akartak minket nyírni, le akartak tartóztatni minket, és célirányosan eljárást indítani ellenünk.

Hamran kitért arra is, hogy a belső háború azért is folyik, mert a már említett, nagy hatalmú Pcolinsky ellen is eljárást indítottak, de azt is megjegyezte, hogy a politika legfelsőbb körének is érdeke lehet a rendőrségi zűrzavar:

Lehet azon mosolyogni, ha a sötét erőkről meg az állam jellegéről beszélünk, … de pechje van annak, aki a másik oldalon áll, mert … most tisztul a rendőrség. Először esik meg velünk, hogy szabad kezet kapott a rendőrség, és aki eddig az ország fosztogatásában volt érdekelt, annak ez nem nagyon tetszik. A rendőrség a munkája során egyre feljebb jut, és ha marad időnk meg terünk, akkor felérünk a legfelsőbb szintekre is, ahol állítólag már nincs is korrupció. De mi már azt látjuk, hogy van, és dokumentálni is elkezdtük.

A rendőrkapitány szavait igazolja, hogy a NAKA szerdán őrizetbe vette Robert Kalinák korábbi belügyminisztert, akit azzal gyanúsítanak, hogy Robert Fico volt miniszterelnökkel együtt bűnszervezetet működtetett.

A korábban eltussolt, Fico, Vladimír Meciar és Ján Slota korszakába visszanyúló esetekkel kapcsolatban Hamran elmondta, a NAKA soraiból az elmúlt hónapokban eltávolították az összes „mérgezett” vezetőt, ugyanakkor vannak olyan beosztottak is, akik azzal ijesztgetik a becsületes munkatársaikat, hogy „várjatok csak, két év múlva visszatérünk, és majd be lesztek zárva”. Szerinte ilyenek rendszeresen előfordulnak a NAKA sorain belül, és vannak olyanok, akik emiatt otthagyták már a rendőrséget.

A rendőrkapitány megemlítette, hogy háborúban állnak egymással a Legfőbb Ügyészség és a legkomolyabb korrupciós, valamint a szervezett bűnözést érintő ügyekben vizsgálódó Speciális Ügyészség munkatársai is, ami szerinte akkor oldódhat meg, ha ezeket a szervezeteket is megtisztítják. A két ügyészség közötti harc szintén a volt SIS-vezető miatt éleződött ki, mivel a speciális ügyészek szerint Maros Zilinka legfőbb ügyész igencsak elfogultan jár el több más büntetőügy mellett a volt titkosszolgálati vezér elleni eljárásban is. A SIS-vezető ellen ugyanis egy eljárást a Legfőbb Ügyészség már leállított, de Pcolinskyt azóta újabb korrupciós üggyel gyanúsítják, a terhére azt róják, évekkel ezelőtt húszezer eurót vett át azért, hogy leállítsa egy befolyásos nagyvállalkozó telefonjának lehallgatását. A Speciális Ügyészségen attól tartanak, hogy a legfőbb ügyész ezt a nyomozást is megszünteti.

Visszatérve az interjúhoz, a jelenlegi szlovák rendőrfőkapitány kijelentette, hogy ő maga sem bízik Maros Zilinka legfőbb ügyészben.

Abban bízok, aki a jó érdekében cselekszik. Ezzel szemben most megtapasztaltuk a már említett NAKA-s nyomozókkal kapcsolatos ügyet, és ők nem férhetnek hozzá az ellenük begyűjtött bizonyítékokhoz, így őket korlátozzák abban, hogy megfelelően védekezhessenek. És azt is sejteni, miért van ez így. Mert van egy néhány órás felvétel, amelyből felhasználtak ellenük három-öt kiragadott mondatot, de azt nem lehet kizárni, hogy a hanganyag többi része meg lehet, hogy a nyomozóink álláspontját erősíti

– emelte ki Hamran István, hozzátéve, hogy több mint tíz évvel ezelőtt, amikor még Zilinka államtitkárként dolgozott, jó volt róla a véleménye, ám mára ott tart, hogy találkozni sincs kedve vele.

