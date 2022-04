Az új importterminálok felépítése ugyanis azt jelenti, hogy hosszú évekre bebetonozza a fosszilis energiahordozók behozatalát, jóval az utánra is, amikorra az EU megtervezte a környezetromboló fosszilis energiahordozók használatának beszüntetését.Nem beszélve arról az azonnali környezetkárosító hatásról, amelyet a palarétegekből történő gázkinyerés jelent. Ám az idők változnak: míg az EU korábban kézzel-lábbal tiltakozott a repesztéses kinyerési mód és a talajvizet mérgező vegyi anyagok ezzel járó földbe juttatása ellen, most lelkendezve fogadja az amerikai palagázt, csak hogy borsot törjön Moszkva orra alá annak ukrajnai agressziója miatt.

És akkor még nem szóltunk arról a nagy mennyiségű metánról, amely az LNG kinyerése során szabadul fel, súlyosan károsítva a légkört.Köztudott pedig, hogy a metángáz globális felmelegítő hatása mintegy nyolcvanötszöröse a szén-dioxidénak húszéves időtartam alatt, ennek ellenére azonban a különféle ipari tevékenységek miatt elszivárgó metán megállítására vajmi keveset tettek az Atlanti-óceán mindkét partján. Pedig az EU–USA-megállapodásban benne van: A cél az üvegházhatású gázok (GHG) intenzitásának csökkentése az összes új LNG-infr­astruktúra és a hozzájuk kapcsolódó csővezetékek esetében azáltal is, hogy tiszta energiát használunk a helyszíni munkálatoknál a metánszivárgás csökkentése érdekében, valamint tiszta és megújuló, hidrogénüzemelésre is felkészített infrastruktúrát építünk.Ám ha az orosz gázt rövid vagy középtávon egyszerűen helyettesítjük is LNG-vel, attól a földgáz az Európai Unióban még mindig a második legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó forrás marad a szén után.

Továbbá az Egyesült Államokban érvényben lévő, egymásnak ellentmondó szabályozások több államban is vadnyugati körülményeket teremtettek a repesztéssel dolgozó palaolaj- és gázbányászatban.Texasban például alig szabályozzák a metánégetésből származó magas kibocsátást, ezáltal az Új-Mexikóig húzódó Permi-medencében lévő több tízezernyi kút vígan pöfögteti a metánt – nemhiába bélyegezték a területet a világ egyik legmocskosabb gázmezőjének. Egy 2019-es tanulmány szerint a légköri metán mennyiségének növekedése az elmúlt évtizedben az Amerikában kedveltté vált repesztéses módszernek tulajdonítható. Azt is megállapították, hogy az Észak-Amerikában folytatott palagáz-kitermelés lehet a felelős világszerte a fosszilis tüzelőanyagok károsanyag-kibocsátása feléért ugyanebben az időszakban. Az EU által importált LNG-t pedig műanyagok és műtrágyák gyártásához is felhasználják alapanyagként.S mivel az importszerződéseket jellemzően húsz évre kötik, a fosszilis energiahordozók kitermelői nemigen érzik magukat ösztönözve a kibocsátás megszüntetésére.Szakértők egyidejűleg rámutatnak, hogy az USA LNG-termelésének és exportjának felfuttatása füstbe ment tervvé teheti azt a törekvést, amely szerint 1,5 Celsius-fokra kell mérsékelni a globális felmelegedés mértékét. Azt is megemlítették, igaz ugyan, hogy a gyorsan bővülő LNG-export híd lehet a tiszta energia felhasználása felé – a gáz károsanyag-kibocsátása feleakkora, mint a széné –, de mégiscsak hosszú időre bebetonozza a fosszilis energiahordozóktól való függést, így még nehezebbé teszi az átmenetet a valóban alacsony vagy zéró kibocsátású energiahordozók felhasználása felé.Az LNG klímára gyakorolt negatív hatása ráadásul megkétszereződik, amikor a kinyerés, a szállítás, a cseppfolyósítás és a visszagázosítás környezeti ártalmai hozzáadódnak a gáz elégetéséből származó GHG-kibocsátáshoz.Az, hogy az Egyesült Államok 2020 és 2030 között meg akarja háromszorozni LNG-exportját, 130-213 tonna új üveghatású gáz kibocsátásával fog járni, s ez olyan, mintha 45 millióval több benzin- vagy gázolajhajtású autó kerülne az utakra évente. Ez pedig visszavetné azt azt évi egyszázalékos csökkenést, amelyet bolygónk az elmúlt évtizedben ért el a GHG-kibocsátás terén.

Noha ma már szinte mindenki szaladgál fűhöz-fához, hogy az orosz gázt LNG-vel helyettesítse – az elsők között volt Robert Habeck német gazdasági miniszter, aki Katarba zarándokolt az alternatív energiaforrás miatt –, elemzők rámutatnak, hogy a korlátozott kínálat és a meglóduló globális kereslet erősen megnehezíti az Európába irányuló masszív LNG-szállításokat.