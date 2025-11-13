Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Túzok BenceTisza PártjelöltMagyar Péterfotózás

Előkerülhettek Magyar Péterék jelöltjei, kevesen vannak, bujkálnak

A Hír TV információi szerint ma nagy titokban, egy harmadik kerületi épületben készülnek a fotók Magyar Péter pártjának jelöltjeiről.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír Tv2025. 11. 13. 15:41
Fotó: Máté Krisztián
A legnagyobb titokbant, egy harmadik kerületi eldugott irodaépületben fotózzák a Tisza Párt jelöltjeit – számolt be a Hír TV. 

A helyszíni, megerősített információik szerint ugyanott tiszás rendezvényt tartanak. Az épületbe tartók közül azonban a hírt senki nem akarta megerősíteni, valamint arról sem nyilatkoztak, hogy Magyar Péternek sikerült-e összegyűjteni a beharangozott előválasztáshoz a megfelelő számú Tisza-jelöltet. 

A tudósítás szerint az egyik megkérdezett, Bencz Zoltán – aki a közösségi oldalán rendszeresen tesz közzé a kormányt becsmérlő, Magyart éltető posztokat – azt válaszolta a riporter kérdésére, hogy azért csatlakozott,

mert a Tisza a világon a legnagyszerűbb párt.

Bencz ugyanakkor a TikTokon is aktív, többek közt azzal dicsekedett, hogy elégette a nemzeti konzultációs íveket.

A helyszíni tudósító testőrökről és menekülő tiszás jelöltekről tudósított. Mint mondta, „nem hemzsegnek a tiszás jelöltek”, ami arra enged következtetni, hogy nem sikerült összeszedni a megfelelő számú embert, de akár azt is jelentheti, hogy  több felvonásban fog zajlani a fotózás.  

Közben egyre több hír szivárog arról, hogy Magyar Péter halasztani fogja jelöltjei bemutatását.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


