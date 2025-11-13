Előkerülhettek Magyar Péterék jelöltjei, kevesen vannak, bujkálnak

A legnagyobb titokbant, egy harmadik kerületi eldugott irodaépületben fotózzák a Tisza Párt jelöltjeit – számolt be a Hír TV.

A helyszíni, megerősített információik szerint ugyanott tiszás rendezvényt tartanak. Az épületbe tartók közül azonban a hírt senki nem akarta megerősíteni, valamint arról sem nyilatkoztak, hogy Magyar Péternek sikerült-e összegyűjteni a beharangozott előválasztáshoz a megfelelő számú Tisza-jelöltet.

A tudósítás szerint az egyik megkérdezett, Bencz Zoltán – aki a közösségi oldalán rendszeresen tesz közzé a kormányt becsmérlő, Magyart éltető posztokat – azt válaszolta a riporter kérdésére, hogy azért csatlakozott,

mert a Tisza a világon a legnagyszerűbb párt.

Bencz ugyanakkor a TikTokon is aktív, többek közt azzal dicsekedett, hogy elégette a nemzeti konzultációs íveket.

A helyszíni tudósító testőrökről és menekülő tiszás jelöltekről tudósított. Mint mondta, „nem hemzsegnek a tiszás jelöltek”, ami arra enged következtetni, hogy nem sikerült összeszedni a megfelelő számú embert, de akár azt is jelentheti, hogy több felvonásban fog zajlani a fotózás.

Közben egyre több hír szivárog arról, hogy Magyar Péter halasztani fogja jelöltjei bemutatását.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)