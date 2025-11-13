Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

AndrásBélaLambert

Salamon király, a boldogtalan

Salamon magyar király I. András fia volt. Salamon édesapja, András még életében ifjabb királlyá koronáztatta a fiát, hogy biztosítsa a trónutódlást.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 11. 13. 15:48
Salamon és László utolsó találkozása
Salamon és László utolsó találkozása
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Salamon 1053 körül született. Ekkor édesapja, a későbbi I. András – miután nagyapját, Vazult megvakíttatták – száműzetésben élt a Kijevi Ruszban. 

Salamon és László utolsó találkozása
Salamon és László utolsó találkozása

Salamon fiatalkora

Édesanyja a kijevi Anasztázia hercegnő volt. Szüleivel tért vissza Magyarországra, amikor az Orseolo Péter ellen lázadók visszahívták édesapját. Édesapja már Salamon egészen fiatal korában biztosítani akarta számára a trónt, így ifjabb királlyá koronáztatta. Fivérét, Bélát pedig próbára tette, hogy az megelégszik-e a hercegséggel vagy majd Salamon trónjára tör. (Lásd a Korona és kard történetét.) 

Amikor Béla átvette hatalmat, Salamon a németekhez menekült, és Béla 1063-ban bekövetkezett halála után lett ő a király, a németek segítségével.

Akárcsak apja, Salamon is igyekezett megszilárdítani hatalmát azzal, hogy unokatestvéreinek, Béla fiainak – Gézának, a későbbi Szent Lászlónak és Lambertnek – átengedte a dukátust, vagyis a hercegi tartományt. Helyzetét azonban tovább nehezítette, hogy uralkodása idején előbb a betörő kunok, majd a besenyők támadásait is vissza kellett vernie. 

Salamon házassága boldogtalan volt

1063-ban feleségül vette IV. Henrik császár testvérét, Juditot, aki hat évvel idősebb volt nála. 

A felek elhidegüléséről így írt egy korabeli német forrás: „a hitvesi hűséget annyi ideig egyikőjük sem tartotta meg, hanem restelkedés nélkül kölcsönösen megcsalták egymást.” 

A források ellentmondásosak atekintetben, született-e gyermekük. A német források szerint igen, egy leányuk, Zsófia. Egyes források szerint Judit már az 1080-as években elhagyta Salamont és visszaköltözött Regensburgba. 

Amikor Salamon a besenyőkkel szövetségben harcolt és az egyik csata után eltűnt, Judit azt hitte, hogy meghalt, és egy év múlva újra férjhez ment. Második férje I. Ulászló lett, akinek három gyermeket szült.

Salamon lemondott a trónról

1074-re Salamon és a hercegek közötti viszony annyira megromlott, hogy Mogyoródnál fegyveresen is összecsaptak. A csatában Salamon súlyos vereséget szenvedett. A krónikák szerint mindez azért következett be, mert a király túlságosan hallgatott Vid ispánra, aki rossz tanácsaival szinte a gonosz szelleme lett, és nem fogadta meg Ernyei ispán békülést sürgető intelmeit. 

A vereség után Salamon lemondott a trónról. Bár apósa, IV. Henrik német-római császár támogatását is kérte, csupán annyit sikerült elérnie, hogy Pozsonyt visszaszerezze.

Amikor 1077-ben László került trónra, Salamont hazahívta, ám érkezése után fogságba vetette a visegrádi toronyba, amelyet később róla neveztek el Salamon-toronynak. 1083-ig, Szent István király szentté avatásáig nem engedték szabadon. Ezt követően eltűnt a nyilvánosság elől: Pólába vonult vissza, ahol szerzetesként élt tovább.

Salamon-torony Visegrádon. forrás: Wikimedia Commons
A Salamon-torony Visegrádon  Forrás: Wikimedia Commons

Egy korabeli legenda szerint azonban egyszer még találkozott Szent Lászlóval: amikor a király alamizsnát osztott, hirtelen megjelent előtte egy szerzetes – Salamon volt az.

Salamon sorsa Kézai Simon krónikájában

[Salamon]) barátruhában Fejérvárra mene. S midőn bátyja László a Boldogságos Szűz egyháza csarnokában saját kezével alamizsnát osztogata, ő is, úgy mondják, kapott közöttök. Kit is, a mint rá tekintett, László mindjárt megismere, s az alamizsnaosztásból megtérve szorgalmatosan kerestete, nem azért, hogy ártani akart volna neki; ő azonban, rosszat tévén föl felőle, eltávozék onnan az Ádriai tenger felé, hol is Póla nevű városban haláláig igen nagy szegénységben, vezeklésben tölté életét.”

Ezután többet nem látták.

Salamon a pulai Mária mennybemenetele székesegyházában nyugszik. Utolsó éveinek jámbor életéért tisztelik a helyiek, s bár nem avatták szentté, végső nyughelye zarándokhellyé vált. Mostohán bánt vele a történeti emlékezet, ugyanis László és Lambert utódai uralkodtak az Árpád-házi trónon.

Salamon király a Thúróczi krónikában. forrás: Wikimedia Commons
Salamon király a Thuróczy-krónikában Forrás: Wikimedia Commons

Salamon magyar király:

1. Édesapja igyekezett gondoskodni a trónjáról,

2. ennek ellenére élete tragikusan alakult,

3. nemcsak a trónról kellett lemondania,

4. hanem házassága is boldogtalan volt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.