Az Egyesült Államok évente felülvizsgálja a szankciók alóli mentességeket, amelyet például Magyarország is kapott az orosz gáz- és kőolajszállításokra vonatkozóan. Ez a kötelező adminisztratív mechanizmus minden esetben érvényes. A látszólagos ellentmondást az okozza, hogy Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban kötött politikai megállapodása időkorlát nélküli mentességet biztosít Magyarországnak.
Deák Dániel egy fontos kérdést tisztázott az amerikai szankciók kapcsán + videó
Az amerikai energiaszankciók kérdése már hetek óta a magyar politikai és gazdasági közbeszéd középpontjában áll. Egyes amerikai sajtóorgánumok egyéves mentességről írtak, miközben Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, hogy ezek csak álhírek. Deák Dániel videóban ismertette a részleteket arról, hogyan biztosította Orbán Viktor a hazai energiabiztonságot és a rezsicsökkentés fenntartását.
Ezenfelül van Donald Trump és Orbán Viktor megállapodása, ami az időtartam hosszáról, nem pedig erről a mechanizmusról szól. Magyarul Magyarország időkorlát nélkül kapott mentességet, amit évente meghosszabbítanak
– mondta videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette, hogy a mentességek évenkénti felülvizsgálata továbbra is kötelező, de a két vezető közötti politikai megállapodás garantálja az automatikus meghosszabbítást, amíg mindketten hivatalban vannak. Szijjártó Péter külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Magyarország biztosítva látja a rezsicsökkentés fenntartását, és az energiaárak stabilizálása a családok számára kulcsfontosságú.
Korábban arról is írtunk, hogy Orbán Viktorról elismerően írt az amerikai sajtó.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
