Deák Dániel egy fontos kérdést tisztázott az amerikai szankciók kapcsán + videó

Ezenfelül van Donald Trump és Orbán Viktor megállapodása, ami az időtartam hosszáról, nem pedig erről a mechanizmusról szól. Magyarul Magyarország időkorlát nélkül kapott mentességet, amit évente meghosszabbítanak

– mondta videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette, hogy a mentességek évenkénti felülvizsgálata továbbra is kötelező, de a két vezető közötti politikai megállapodás garantálja az automatikus meghosszabbítást, amíg mindketten hivatalban vannak. Szijjártó Péter külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Magyarország biztosítva látja a rezsicsökkentés fenntartását, és az energiaárak stabilizálása a családok számára kulcsfontosságú.