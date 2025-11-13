Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Donald Trump szankciók Orbán Viktor Orbán-Trump-csúcs energiaárak Magyarország

Deák Dániel egy fontos kérdést tisztázott az amerikai szankciók kapcsán + videó

Az amerikai energiaszankciók kérdése már hetek óta a magyar politikai és gazdasági közbeszéd középpontjában áll. Egyes amerikai sajtóorgánumok egyéves mentességről írtak, miközben Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, hogy ezek csak álhírek. Deák Dániel videóban ismertette a részleteket arról, hogyan biztosította Orbán Viktor a hazai energiabiztonságot és a rezsicsökkentés fenntartását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 15:56
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Az Egyesült Államok évente felülvizsgálja a szankciók alóli mentességeket, amelyet például Magyarország is kapott az orosz gáz- és kőolajszállításokra vonatkozóan. Ez a kötelező adminisztratív mechanizmus minden esetben érvényes. A látszólagos ellentmondást az okozza, hogy Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban kötött politikai megállapodása időkorlát nélküli mentességet biztosít Magyarországnak. 

Orbán Viktor megvédte a magyar energiabiztonságot és a rezsicsökkentést
Orbán Viktor megvédte a magyar energiabiztonságot és a rezsicsökkentést
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezenfelül van Donald Trump és Orbán Viktor megállapodása, ami az időtartam hosszáról, nem pedig erről a mechanizmusról szól. Magyarul Magyarország időkorlát nélkül kapott mentességet, amit évente meghosszabbítanak

 – mondta videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette, hogy a mentességek évenkénti felülvizsgálata továbbra is kötelező, de a két vezető közötti politikai megállapodás garantálja az automatikus meghosszabbítást, amíg mindketten hivatalban vannak. Szijjártó Péter külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Magyarország biztosítva látja a rezsicsökkentés fenntartását, és az energiaárak stabilizálása a családok számára kulcsfontosságú. 

Korábban arról is írtunk, hogy Orbán Viktorról elismerően írt az amerikai sajtó.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

