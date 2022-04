Nem növünk óriássá

Az iskolás gyermekek testi fejlettségét az 1870-es évektől vizsgálták rendszeresen a fejlett országokban, de a növekedés gyorsulását csak 1920 után írták le, és akcelerációnak nevezték el.Ötven év múlva vált általánossá az a nézet, hogy komplex jelenségről van szó, amely a testméretek többségénél jelentkezik, és a korai érés is fontos jellemzője.A jelenség a „szekuláris trend” nevet kapta, amelyről az is kiderült, hogy a testméretek egy népességben adott időszakban nemcsak növekedhetnek, hanem csökkenhetnek is, ilyenkor az érés időpontja is későbbre tolódik. A szekuláris trend komplex jelenség, amely a különböző testméretek és testi jellegek méretbeli és fejlődési ütembeli egyirányú változásaiban jelentkezik egy adott földrajzi és társadalmi egységben élő népesség egymást követő nemzedékeiben.

A rövid időn belüli jelentős testmagasság-növekedés jelensége napjainkban is kimutatható. Az utóbbi évtizedekben a hollandok, korábban a svédek körében mértek jelentős növekedést.A szekuláris trend azonban nem folytatódik a „végtelenségig”. Egyes emberek ugyan lehetnek óriások (aminek általában a növekedési hormon túltermelése az oka), de Gyenis Gyula és Joubert Kálmán szerint az emberiség soha nem lesz egységesen óriás méretű. Az életszínvonal növekedése egyre inkább lehetővé teszi, hogy a gyermekek elérjék az örökölt gének által megszabott testmagasságot, amit korábban csak kevesen értek el a nagyszámú retardáló hatást kifejtő tényező miatt.A fejlett országokban már a közeli jövőben a népesség nagy része elérheti a genetikusan meghatározott testmagasságát, de erre az emberiség nagy többségét kitevő, szegény társadalmak népességeinek még hosszú ideig kell várniuk.

