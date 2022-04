Megszeppent turisták

A tarifaemelés törvényszerűen a kereslet mérséklődésével jár majd, ami egyáltalán nem hiányzik a pandémia okozta veszteségekből való kilábaláshoz – nem beszélve az infláció hatásairól.Az EASA Európai Repülésbiztonsági Ügynökség is arra figyelmeztet, hogy nagy kockázattal jár az ukrán határ közelében való polgári repülés, de kockázati tényezőként kezelik az Oroszország, Belarusz, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Moldova feletti repülést is, mivel közepes hatósugarú rakéták elérhetik ezen országok légterét is – már csak egy esetleges téves azonosítás következményeként is. Lásd az Ukrajna felett 2014-ben tévedésből lelőtt maláj utasszállító gép esetét, amelynek következtében 298 ember vesztette életét.Számos utas és légi személyzet számára a járványügyi bonyodalmak és most a háborús övezetek melletti repülések veszélye már túl sok, ezért várhatóan drasztikusan csökkenni fog az Oroszországhoz közeli úti célok igénybevétele, még akkor is, ha Moszkva nem adott ki semmiféle fenyegető nyilatkozatot– foglalja össze a helyzetet Olivier Ponti, a ForwardKeys utazáselemző cég alelnöke. Szerinte az amerikai turisták elrettennek a kelet-európai utazástól, s ugyancsak meg fogják gondolni, hogy meglátogassák-e Nyugat-Európát.

Ugyan még a Covid–19 ötödik hullámának utórezgéseit éljük, egyre több magas átoltottságú ország szünteti meg a pandémiával összefüggő utazási korlátozásokat.Az Egészségügyi Világszervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az Ukrajnában uralkodó és egyre romló egészségügyi állapotok, valamint a menekültáradat felerősítheti a vírus terjedését. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága szerint eddig több mint négymillió ember kényszerült elhagyni otthonát Ukrajnában. Ha pedig ismét felerősödik a járvány, az érintett kormányok felhagyhatnak a korlátozások megszüntetésével, ez további nyomást gyakorol az idegenforgalomra.Az ATOR orosz utazásszervező egyesület szerint az oroszok 2021-ben több mint tízmillió külföldi utazást hajtottak végre, a teljes turistaforgalom 46,5 százaléka Törökországba irányult.Az idei évben is szépen kezdtek csordogálni a turistadollárok: az Oroszországból még az ukrán háború kitörése előtt márciusra, áprilisra és májusra tett külföldre irányuló légijárat-foglalások elérték a ­járvány kirobbanása előtti időszak 32 százalékát – a legkedveltebb úti célok Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, a Maldív-szigetek és Thaiföld lettek volna. Február 24. és 26. között a legtöbb foglalást Ciprus, Egyiptom, Törökország, az Egyesült Királyság, Örményország és a Maldív-szigetek viszonylatában törölték azonnali hatállyal.Ezzel a pórul járt célországok jó nagy pofont kénytelenek elviselni, mivel az orosz turisták elmaradása miatt igen jelentős bevételtől esnek el az amúgy is idegenforgalom-függő államok.A nyugati szankciók miatt ráadásul mélyrepülésbe kezdett a rubel árfolyama, továbbá a Fitch és a Moody’s hitelminősítő cégek is a bóvli kategóriába lökték az orosz államadósság besorolását. S nem elég, hogy rohamosan csökken az orosz megtakarítások vásárlóereje, az ország polgárai nem használhatják a legnagyobb nemzetközi kibocsátók bankkártyáit sem: a Mastercard, a Visa és az American Express ugyanis felfüggesztette szolgáltatásait Oroszországban.Mindezek tetejébe az ENSZ Turisztikai Világszervezete is fontolgatja Oroszország kizárását tagsága soraiból.