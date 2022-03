Szeretett és harcolt

Ahogy minden író, úgy édesapám is gyűjtötte a róla szóló kritikákat, hogy az építő jellegűekből tanuljon és fejlődjön. Ez a könyv döntően a róla szóló kritikák, elemzések tanulságait tartalmazza; szelektálva, összekötő szövegekkel ellátva

– mondta el Fekete Gyula György, Fekete Gyula fia, a kötet szerkesztője, akivel a könyvbemutatón Domonkos László író beszélgetett.

A vaskos kötetet forgatva sok olyan izgalmas részlet is kiderül, mint az író 1956-os szabadságharcban játszott szerepe, ugyanakkor megjelenik a szépirodalmi, a szociográfiai és a közéleti munkássága is. A szépirodalom terén a közismert művek mellett az 1974-es Trisex című science fiction regényéről is szó esik, amelyben már akkor szinte prófétai előrelátással írja meg a mai genderőrületet – fogalmazott Domonkos László, aki szerint

Fekete Gyula Csurka István mellett „az egyik leginkább messzire látó emberünk” volt,

de számos olyan, hagyományos értelemben vett epikus művet is írt, amely nemcsak maradandó, de a nemzeti klasszikusok közé tartozik. Talán Az orvos halála jellemzi leginkább a szépírói munkásságát.