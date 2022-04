Putyin Raszputyinja?

Minden meglátásom megvalósul. Minden – a közelmúltban ilyen kendőzetlenül fényezte magát Alekszandr Dugin, a filozófus, a moszkvai Lomonoszov Egyetem Politikai és Szociológiai Intézetének hatvanéves igazgatója.

Mire fel ez a nagy önhittség, amikor ő csak egy gondolkodó, nem a történelem menetének alakítója?

A megkérdezettek szerint hatását senki sem vitatja Oroszország vezetőjére, Vlagyimir Putyinra. Ám hogy rendszeresen találkoznak egymással, arra nincs bizonyíték. Az államelnök beszédeiben vannak olyan részletek, sőt kifejezések, amelyek Dugin egyértelmű hatásáról tanúskodnak. A dumának, az orosz parlamentnek egy időben tanácsadója volt, de a neve nem tűnt fel Putyin környezetében. Amikor Dugintól egy nyugati újságíró az ország vezetőjéhez fűződő kapcsolatáról érdeklődött, átfutott az arcán egy ritkán látható mosoly, és csak ennyit felelt: „Erről nem nyilatkozom.”

De hogyan kerülhetett ilyen magasra Alekszandr Dugin?

A filozófusokról él egy kép, hogy füstös szobájukban csak a könyveket bújják, hogy minél több tudást az agyukba gyömöszöljenek, kapcsolataik a külvilággal felületesek, csak a bonyolult folyamatok megismerése élteti őket.

Valószínűleg Duginnak is így telt élete jó része, hiszen rendkívül olvasott, felkészült, nagy tudású ember, aki bárkivel kiáll vitára, arról nem is szólva, hogy kilenc nyelven beszél. Valóságos két lábon járó intellektus és karizmatikus személyiség. Az orosz média is felfedezte magának. Jó pár éve készült kutatás alapján a médiasztárok rangsorában a filozófus a 39. helyen végzett, ami nem elhanyagolható eredmény. Ő lett a megmondóember, a véleményvezér nemcsak filozófiai, hanem világpolitikai témákban is, akinek meglátásait nem lehetett egy lendülettel lesöpörni. Néha ezek igen sarkosra, sőt megdöbbentőre sikeredtek. 2008-ban bírálta Putyint azért, mert győzelme ellenére nem csatolta Grúziát a „birodalomhoz”. Aztán 2014-ben a Krím annektálásakor ő volt az egyik leghangosabb, aki egész Ukrajna lerohanását sürgette.

Akkor az ötvenes éveiben járó Dugin a kinézetével is felhívta magára a figyelmet: hosszú haj és szakáll (mára ez már rendezettebb), vesébe hatoló pillantás.

Külsőségeiben egyértelműen az eltökélt ortodox hitre utalt.